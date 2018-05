Varaždinac tri godine tukao i podvodio partnericu, a kad ga je napustila zaprijetio joj ubojstvom

Ilustracija: 123rf

U VARAŽDINU je uhićen 29-godišnji muškarac zbog osnovane sumnje da je tijekom tri godine rukama i nogama tukao te podvodio svoju izvanbračnu suprugu i prisiljavao je na spolne odnose s drugim muškarcima za iznose od sto do tisuću eura.

Nakon što je partnerica pobjegla od njega, zatražio je novac te zaprijetio da će ubiti nju i njezinu obitelj i zapaliti obiteljsku kuću u kojoj žive.

"Postoji osnovana sumnja da je okrivljenik od travnja 2015. do travnja 2018. godine u Zagrebu, tukao rukama i nogama svoju izvanbračnu suprugu i tako ju prisiljavao da, radi ostvarivanja zarade, protivno njezinoj volji stupa u spolne odnose s muškarcima za iznose od sto do tisuću eura, a sav novac je on zadržavao za sebe. Osnovano se sumnja i da je u travnju 2018. godine u Varaždinskim Toplicama, nakon što ga je izvanbračna supruga napustila, prijetio joj kako ju neće pustiti na miru i da joj neće vratiti osobne stvari iz stana ako mu ne preda iznos od 3.000,00 eura, te da će ubiti nju i cijelu njezinu obitelj te zapaliti njihovu kuću", priopćeno je iz varaždinskog Općinskog državnog odvjetništva.

Protiv 29-godišnjaka je pokrenuta istraga zbog kaznenih djela prostitucije, iznude i prijetnje.