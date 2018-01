Varaždinska bankarica optužena za krađu zaposlila se u Ministarstvu gospodarstva

Foto: Pixsell/Davor Puklavec/Google Street View

ŽUPANIJSKO državno odvjetništvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv Slađane i Branke, 48-godišnjih bankarica zbog sumnje da su 2012. s računa klijenata banke na varaždinskom području neovlašteno skinule oko 400.000 kuna i onda ih međusobno podijelile.



Prvooptužena Slađana ostala je bez posla nakon kaznene prijave. I danas nigdje ne radi. Ali zato se drugooptužena Branka snašla i u međuvremenu zaposlila u Ministarstvu gospodarstva, javlja Podravski.hr.



Tako joj piše u optužnici u kojoj se navodi i njezina sadašnja plaća od 5800 kuna neto.



Trag doveo do bankarica



DORH tereti Slađanu i Branku da su tijekom 2012. godine razročile dva depozita građana od 47.000 dolara i 16.300 eura. Zatim su podigle novac iz trezora te ga podijelile, a ugovore o depozitima uništile. Prvi, veći depozit vjerojatno je razročen nakon što je njegov vlasnik preminuo. Obitelj preminulog željela je podići taj novac, ali on je nestao.



Banka je vlasnicima ubrzo isplatila novac i priznala grešku. Pokrenuta je interna i policijska istraga, a trag je doveo do dviju bankarica.



Slađana se branila kako joj je netko smjestio. Tvrdila je kako joj je ukradena lozinka za pristup računima, a to je mogao učiniti netko tko je imao više znanja. Kako Slađana kaže, ona ne poznaje blagajničko poslovanje, niti je bila zadužena za depozite.





I Branka opovrgava sve optužbe. Ona tvrdi da je Slađana od nje zatražila novac za potrebe razročenja i tako joj je novac bila dužna predati. Doduše, priznaje kako joj je bilo neobično da baš Slađana radi razročenja, i to još pred kraj radnog vremena poslovnice. Međutim, Branka o tome ipak nije obavijestila direktoricu poslovnice, niti ikoga od nadređenih.U priči postoji i svjedokinja Štefanija. Kako ŽDO upozorava, Brankina priča "suprotna je iskazu svjedokinje Štefanije, koja navodi da prilikom naručivanja novca prethodnog dana nije bilo govora o razročenju depozita"."Doista nije logično ni uvjerljivo da bi Branka, da i sama nije sudjelovala u tim radnjama, bez pitanja Slađani predala novac koji je ona navodno zatražila radi razročenja depozita, s obzirom da ona te radnje inače nije radila, a što je Branka znala", kažu varaždinski tužitelji.Zaključuju kako je "nelogično da o tome nije obavijestila direktoricu, a da je, s druge strane, potvrde o predaji novca uzela iz banke i zadržala za sebe, s obrazloženjem da joj je sve bilo sumnjivo i da se željela osigurati".U optužnici stoji kako je Branka potvrde o predaji novca predala Slađani tek u trenutku podnošenja kaznene prijave.