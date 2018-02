Vasi Brkiću je četnik Vučić sasvim okej: "On je bio malo zalutao"

Screenshot: YouTube, Hina

MILIJAN Brkić pozdravio je dolazak srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Hrvatsku. Brkić je Srbiju nazvao prijateljskom zemljom, a činjenicu što se Vučić nikada nije ispričao zbog svojih stavova iz devedesetih Brkić nije puno problematizirao.



>> Vučić dolazi u Hrvatsku, pogledajte kako je izgledao njegov posjet 1995.



Štoviše, jedan od ključnih ljudi desnog krila HDZ-a i hrvatske desnice uopće Vučićevo četnikovanje devedesetih i njegove govore po Hrvatskoj uopće nije problematizirao. Štoviše, kazao je kako je Vučić "malo bio zalutao".



"Srbija je naša prijateljska zemlja, susjedna. Gospodin Vučić je u povijesti imao određena iskakanja s puta, malo je bio zalutao, već sam u više navrata to govorio i ne želim sad ponavljati. Mislim da je krajnje vrijeme da spustimo loptu, svi zajedno, i da se prestanemo bavit prošlošću i da jednostavno shvatimo da smo susjedi, da smo naslonjeni jedni na druge, da moramo zajedno živjeti. Samo mir i u mom dvorištu, ako nije mir i kod mog susjeda, onda to nije dobro. Itekako podržavam razgovore, itekako podržavam taj sastanak i mislim da će on doprinijeti plodom, ali konkretnim djelima bez demagogije i bez priče", poručio je Brkić za RTL.



Ministar obrane Damir Krstičević jučer je jasno rekao kako se Vučić prvo treba ispričati. No, Brkić ne smatra to nečim bitnim. Ili barem nečim ključnim.



"To što je rekao gospodin Krstičević ja sam isto rekao nekoliko puta, ali pustimo sad to što je bilo. Idemo razgovarati o budućnosti, idemo gledati naprijed, a svatko od nas ima ime i prezime, svatko od nas ima svoja djela koja su nas u prošlosti obilježila, tako su neka djela obilježila gospodina Vučića. Ali nadam se da će sad iskreno zaorati tu brazdu suradnje sa Hrvatskom i da će napokon konkretnim djelima Srbija početi govoriti o suradnji sa Hrvatskom."



Na pitanje misli li da će konačno doći do isprike, Brkić je kazao: "Vidjet ćemo, bilo bi dobro da dođe jer neka djela koja je on činio i što je govorio nikako nisu dobra, a sad vidjet ćemo, to o njemu ovisi."



Dolazak srpskog predsjednika Aleksandra Vučića u Hrvatsku izazvao je podijeljene reakcije. Baš danas, tijekom razgovora za HRT, predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, upitana da prokomentira Krstičevićevu izjavu da bi se Vučić prvo trebao ispričati, kazala je kako bi voljela da ministri gledaju svoja posla.

>> Kolinda zbog Vučića napala Krstičevića



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ova će tema, sasvim je jasno, biti prisutna i idućih dana, posebno kako se posjet bude primicao. Podsjetimo, Aleksandar Vučić nikada se jasno i nedvosmisleno nije ispričao za svoje stavove i nedjela devedesetih. On je u to doba počinjao političku karijeru kao potrčko nikada osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja te je, shodno tome, podržavao njegovu politiku. Sve što je Vučić mislio devedesetih najbolje stane u video iz 1995. na kojemu se vidi i čuje Vučićev govor u tada okupiranoj Glini. Video je nastao svega par mjeseci prije oslobođenja ovog mjesta od pobunjenih Srba, a u svom govoru Vučić je tvrdio kako Glina više nikada neće biti "ustaška".



"Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti hrvatska! Nikada Banija neće nazad u Hrvatsku! Nitko više ne zna ni u ovoj sali za kakvu se državu zalaže Slobodan Milošević. Hoće li mu to biti Beogradski pašaluk ili nekakva AVNOJ-ska Jugoslavija, kakva će to država biti? Ukoliko srpski radikali pobijede i poraze predsjednika Srbije, vi znate da ćete živjeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi i tu odstupanja biti neće", govorio je Vučić 1995. godine kao Šešeljev potrčko, usput napadajući i Miloševića, ali samo zbog političkih nesuglasica unutar Srbije, ne zbog zločina koje je ovaj činio.





Iako je u međuvremenu na papiru postao uglađeni europejac, u Srbiji posljednjih godina opet buja nacionalizam, isti onaj velikosrpski nacionalizam koji je Vučića i gurnuo u političku orbitu.



Tko je Aleksandar Vučić?



Aleksandar Vučić rođen je 1970. godine. Postao je član Srpske radikalne stranke 1993. godine kada je izabran za zastupnika u srpskom parlamentu. 1995. godine postao je generalni tajnik stranke. Svakome tko se bavi politikom jasno je da je "generalni tajnik" jedna od prvih osoba u stranci, i osoba od najvećeg povjerenja predsjednika stranke.



U ožujku 1998. godine izabran je za ministra informiranja u novoj srpskoj vladi. Pod njegovim mandatom novinari koji su bili protivnici Miloševićevog režima kažnjavani su visokim novčanim kaznama i zabranama.



Povlači se nakratko iz politike 2008. godine, nakon raskola Šešelja i Nikolića, a onda staje na stranu Nikolića te mu pomaže u osnivanju Srpske narodne stranke, gdje postaje zamjenik predsjednika.



Pa tko zna, kad danas govori o "problemima iz prošlosti" koje "treba riješiti", možda misli baš na politiku koju je on zdušno provodio tih godina, a koja uključuje i ovaj govor iz Gline. No od Vučića još više iznenađuje ponašanje Vase Brkića koji je dobar dio svog imidža izgradio baš na nacionalističkoj retorici. No, sada mu očito nije bitno što u goste u Hrvatsku dolazi bivši Šešeljev suradnik koji se, što je još važnije, zbog svojih stavova nikada nije ispričao.