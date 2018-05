Vaso Brkić o diplomatskom ratu sa Srbijom: Treba prestati s tim napucavanjem

Foto: FAH

ZAMJENIK predsjednika HDZ-a Milijan Brkić je u srijedu, odgovarajući prije sjednice Predsjedništva stranke i Nacionalnog vijeća na pitanja novinara o odluci državnog vrha da se ne zaoštrava odnos prema Srbiji, rekao da treba prestati s "tim napucavanjem" prema susjedima i početi razmišljati što je najbolje za Hrvatsku i hrvatski narod.



Novinari su tražili komentare neslužbene informacije da je, nakon današnjih konzultacija premijera i ministrice vanjskih poslova i jučerašnjeg susreta premijera s predsjednicom Republike u Okučanima, odlučeno da Hrvatska neće ići u daljnje zaoštravanje odnosa sa Srbijom nakon što je ministar obrane Damir Krstičević proglašen nepoželjnom osobom u Srbiji, tako da, javljaju mediji, nema povlačenja hrvatskog veleposlanika iz Beograda.





Već jednom trebamo prestati s tim "napucavanjem iz vlastitog dvorišta prema našim susjedima" i početi se baviti ozbiljnim problemima i razmišljati što je najbolje za Hrvatsku i hrvatski narod, rekao je Brkić.Potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević ponovio je da je on fokusiran na svoj posao razvoja i jačanja pobjedničke hrvatske vojske. "Fokusiran sam na razvoj i jačanje pobjedničke hrvatske vojske. To je moja odgovornost i to radim", odgovorio je novinarima Krstičević.Na isto novinarsko pitanje međunarodni tajnik HDZ-a i predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač je kratko rekao: "Treba puno više raditi na političkom obrazovanju i u Srbiji".