Velika eksplozija u Leicesteru, policija evakuirala cijelu ulicu

BRITANSKA policija priopćila je da su njezini pripadnici poslani na teren nakon snažne eksplozije u Leicesteru u središnjoj Engleskoj.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk — BBC East Midlands (@bbcemt) 25. veljače 2018.

"Sve službe za izvanredna stanja trenutno se bave tim incidentom. Molimo građane da ne odlaze na to područje", objavila je policija u Leicesteru.

Ulica Carlisle i dio ceste Hincley evakuirane su i zatvorene, na mjestu događaja je šest vatrogasnih vozila.

.@leicspolice have widened the cordon on Hinckley Road in #Leicester following a suspected explosion. Fire crews are currently tackling the blaze pic.twitter.com/znZ9ckyl6K — Gem News (@wearegemnews) 25. veljače 2018.

"Potraga je u tijeku, ne znamo ima li u objektima osoba koje su ozlijeđene ili zarobljene nakon eksplozije, kao ni koliko ih je", izjavila je glasnogovornica vatrogasne službe Leicestera, piše BBC.

"Čuo se prasak i cijela kuća se stresla, vidjeli smo visoki stup plamena", kazao je jedan od susjeda. Dodaje kako dim i dalje suklja iz dvokatnice, a na teren je izašla i hitna pomoć.

Police have declared a “major incident” after reports of a “massive explosion” at a shop on a major road in #Leicester pic.twitter.com/nZgCdlwaKe — The Baptist (@Admitonesin) 25. veljače 2018.

Na snimkama postavljenim na društvenim mrežama vidi se veliki požar u središtu grada. Britanski mediji javili su da su u eksploziji uništene jedna kuća i trgovina. Mediji navode, pozivajući se na izjave svjedoka, da se čula snažna eksplozija.