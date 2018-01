VELIKA NESREĆA KOD PRVIĆA Sudarili se trajket i teretni brod koji je od udara potonuo, ljudi padali u more

Ilustracija: Šibenik.in

JADROLINIJIN broj Tijat večeras oko 18:20 sati sudario se s teretnim brodom '"Plavi Jadran" oko 200 metara od obale otoka Prvića dok je plovio na relaciji od Šepurine do Luke, nakon čega je teretnjak dug 28 metara potonuo na dubinu od oko 20 do 25 metara, potvrdio je lučki kapetan Robert Baljkas, prenosi Šibenik.in



Od siline sudara nekoliko je ljudi završilo u moru, a Prvićani su do njih došli gliserima i spasili ih.



"Ne vidimo nikakva onečišćenja, ako ima curenja za njih ne znamo za sada. Brod je diesel i još moramo utvrditi sve činjenice. Tijat je dobio zabranu plovidbe i sutra će se po danu nastaviti istraga. Mogu reći da je najvažnije da nemamo traganje na moru jer je posada spašena", rekao je Baljkas.

Iz županijskog centra 112 potvrdili su da nema ozlijeđenih te rekli kako je za slučaj nadležna Lučka kapetanija.



Neslužbeno se doznaje da je teretni brod 'Plavi Jadran' prevozio pijesak.