Veliki požar u bolnici u Južnoj Koreji, najmanje 41 osoba poginula

NAJMANJE 41 osoba poginula je u požaru u bolnici u Južnoj Koreji. Više od 70 ih je ozlijeđeno.



Smatra se da je planulo na odjelu hitne pomoći i u pridruženom staračkom domu u Sejong bolnici u gradu Miryangu, javlja BBC. Oko 200 pacijenata bilo je u zgradi. Ovo je najsmrtonosniji požar u Južnoj Koreji u posljednjih deset godina. Očekuje se da će broj žrtava i dalje rasti. Više ozlijeđenih je u kritičnom stanju.







Umrli zbog dima



Vatrogasci su u izjavi za medije otkrili kako su žrtve umrle zbog udisanja dima. Vatrogasni načelnik Choi Man-woo rekao je novinarima kako još uvijek nije poznat uzrok požara.





