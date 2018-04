VELIKI ZAOKRET Crkva podržala Plenkovića i vladu oko Istanbulske konvencije

Foto: Hrvoje Jelavic, Dusko Jaramaz/PIXSEL, 123rf



NAKON što je vlada usvojila i u sabor poslala Istanbulsku konvenciju, Crkva je krenula u otvoreni rat protiv ratifikacije tog dokumenta. Mobilizirali su se biskupi diljem Hrvatske, brojni svećenici, svjetovne organizacije i udruge pod izravnom ili neizravnom kontrolom Katoličke crkve, mediji bliski Crkvi i mediji čiji je nakladnik Crkva. Među najglasnijima je bio šef biskupa Želimir Puljić.

A onda je stigao preokret.

Špomenuti šef Hrvatske biskupske konferencije, nadbiskup zadarski mons. Želimir Puljić, dao je veliki intervju Hrvatskom katoličkom radiju u kojem je podržao interpretativnu izjavu vlade o Istanbulskoj konvenciji.



Nadbiskup Puljić sastao se na Veliki četvrtak s premijerom Plenkovićem i tom mu je prilikom, kako je kazao, rekao da je vladina izjava prikladna u ovom vremenu velike napetosti. Dodao je i da prosvjed u Zagrebu nije bio rušilački, već da su ljudi na ulicama samo tražili objašnjenja.

"Dobro je da je vlada izdala interpretativnu izjavu"



"Ja nisam ni pravnik ni parlamentarac, ali meni je drago da je Hrvatska tu dala svoj pozitivni doprinos.



Čini se da interpretativna izjava objavljena 20. ožujka govori da zemlje nisu dužne provoditi rodnu ideologiju niti je uvoditi u svoj pravni sustav. Vjerujem da su u Vladi razgovarali s 'centralom', a četiri dana nakon toga istu stvar ponavlja i Vijeće EU. Istanbulska konvencija ne podrazumijeva obvezu pravnog prepoznavanja trećeg spola ili osiguravanja pravnog prepoznavanja istospolnih brakova. Nema obveze u formalno-obrazovno-kurikularno-edukativne materijale uključiti ono što se specifično odnosi na homoseksualnost ili transrodnost.



Ta informacija objašnjava da država iako ratificira nije obvezna to uvoditi u obrazovni i pravni sustav. U tome kontekstu dobro je da je hrvatska Vlada izdala interpretativnu izjavu jer je to vjerojatno natjeralo i ove u Bruxellesu da objave svoje tumačenje. Može to biti i umirivanje situacije, ali ako je to pravno, onda ima težinu i kamo sreće kad bi se to ozakonilo, bili bismo sigurni da nitko nema pravo nametati rodnu ideologiju u naš obrazovni i pravni sustav", kazao je nadbiskup Puljić.

"U konvenciji je 95 posto stvari jako pozitivno, citirat ću jednog našeg teologa. No, problematične su neke brojke. Ne znamo koje su im nakane. Problematični su pojmovi, neki termini, i to treba raščistiti", dodao je.

Prije 10-ak dana crkva je ratovala s Plenkovićem



Podsjetimo kako je upravo Puljić prije dva tjedna govorio vrlo oštro protiv Istanbulske konvencije, kazavši kako se očekuje od vjernika da prate što Crkva naučava i što biskupi govore. Ustvrdio je da Istanbulska konvencija sadrži rodnu ideologiju i da je stav Pape da je to novi oblik kolonijalizacije.



"Rodna ideologija je napad na temelje obitelji zbog uvođenja različitih vrsta rodova, a ne samo muškog i ženskog", rekao je Puljić. Kazao je i da se u Vatikanu sprema dokument o rodnoj ideologiji i Istanbulskoj konvenciji. Zaprijetio je vjernicima koji podržavaju Istanbulsku konvenciju.



"Jasno je da se očekuje da vjernici koji drže do Crkve i do njenog nauka trebaju pratiti što Crkva naučava, što Papa propovijeda, što biskupi naučavaju i određuju, i očekuje se da vjernici slušaju ono što biskupi govore. Oni koji prihvate krive nauke što se tiče rodne ideologije, sami se isključuju i odstupaju od onoga što Crkva naučava", rekao je Puljić.