Veterani blokirali ceste u BiH, tisuće putnika zapelo u ledenoj noći, premijer: "Nećemo to tolerirati"

Foto: N1 BiH

NEKOLIKO stotina pripadnika udruga koje okupljaju bivše pripadnike Armije BiH i HVO u noćnim satima nastavilo je blokirati prometnice koje povezuju gotovo sve veće gradove u Federaciji BiH a na cestama su kolone blokiranih vozila u kojima se na iznimno niskim temperaturama smrzavalo na tisuće putnika no policija cijelog dana nigdje nije intervenirala niti je pokušala deblokirati promet.



>> VIDEO Veterani blokiraju ceste po BiH, prepilili ogromno drvo i bacili ga na cestu



Od prijepodnevnih sati blokirani su prilazi ka Sarajevu iz pravca Zenice te glavni cestovni pravac koji vodi iz tog grada ka Mostaru. Na prijevoju Ivan prosvjednici su oborili i nekoliko stabala i tako dodatno blokirali promet. Pod blokadom su i Zenica te Tuzla jer prosvjednici stoje na na svim važnijim čvorištima koja vode ka tim gradovima.







Zahtijevaju registar branitelja



Meteorolozi su za noćne sate prognozirali temperaturu do 18 Celzijevih stupnjeva ispod ništice no prosvjednike to nije pokolebalo u nakani da nastave s blokadama prometa.



Oni traže hitnu sjednicu Zastupničkog doma parlamenta Federacije BiH na kojoj bi se odlučivalo o njihovom ranijem zahtjevu da se uspostavi jedinstveni registar branitelja, da se svima onima koji su nezaposleni isplaćuju naknade iz entitetskog proračuna kao i da se uspostvi jedinstvena udruga koja će zastupati njihove interese.



Prema dostupnim informacijama u Federaciji BiH ima više od 1600 udruga koje okupljaju razvojačene branitelje.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA



Predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić najavio je u noći između srijede i četvrtak kako vlasti neće tolerirati nastavak blokade ključnih prometnica kojima je paraliziran život u tom entitetu i da će, ukoliko oni koji su te blokade postavili ne pristanu svoje probleme rješavati kroz pregovore s vladom, policija biti prisiljena intervenirati.



Novalić je nešto prije ponoći u Sarajevu sazvao izvanrednu konferenciju za novinstvo zbog cjelodnevnih blokada prometnica između Sarajeva, Mostara, Zenice i Tuzle koje je postavilo nekoliko stotina bivših pripadnika Armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane (HVO).



"Nitko nije prijavio prosvjede i oni su nezakoniti", kazao je Novalić upozoravajući kako se blokada koja je od srijede u 10 sati praktično onemogućila putovanje između ključnih gradskih središta više ne može tolerirati.



"Ukoliko ne bude odgovora na naš pozov na pregoore pozvat ćemo organe reda da građanima Federacije BiH osiguraju slobodno kretanje", najavio je entitetski premijer.



Novalić je kazao kako je njegova vlada poduzela niz koraka na poboljšanju položaja razvojačenih branitelja i da će s tim nastaviti i ubuduće u suradnji sa svih 1600 udruga koje okupljaju bivše vojnike, a pri tom sve one iznose različite, često potpuno neusuglašene zahtjeve.



Kazao je kako se sada na godišnjoj razini iz entitetskog proračuna izdvaja 650 milijuna konvertibilnih maraka (332 milijuna eura) za braniteljske naknade. Kumulativno je od završetka rata za to isplaćeno više od 11 milijardi KM odnosno 5,6 milijardi eura.



"Federacija više od toga ne može", poručio je Novalić konstatirajući kako prosvjednici ispostavljaju nove financijske zahtjeve za koje jednostavno nema novaca.



Skupine prosvjednika koje su od srijede blokirale promet u Federaciji BiH traže izvanrednu sjednicu Zastupničkog doma entitetskog parlamenta kako bi on usvojio njihov zahtjev za odobravanjem dodatnih naknada, uspostavom jedinstvenog registra branitelja te jedinstvene organizacije koja bi zastupala interese svih razvojačenih branitelja.