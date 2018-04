VIDEO Čovjeka s križem dočekali pljeskom nakon sastanka s Plenkovićem. Imao je suze u očima

Foto: Index

SAŠA PAVLIĆ, čovjek koji je pješke nosio križ od Rijeke do Zagreba, u vladi je proveo više od dva sata. Bio je i na sastanku s premijerom Plenkovićem.

Nakon izlaska dao je kratku izjavu i riječ prepustio roditeljima.

Iako je dočekan pljeskom, jasno se vidjelo da su mu suze u očima. "Prenio sam poruku i moj je posao ovdje završio", rekao je okupljenima. Nešto ranije jedna je majka otkrila kako Plenković Pavliću i roditeljima bolesne djece rekao da za skupe lijekove država - nema novca.



Pogledajte snimke i izjave s Markovog trga



13:15 Saša je izašao iz vlade nakon sastanka s Plenkovićem. "Ja sam svoje obavio, prenio sam poruku. Ja sam svoj put završio time, za sve detalje pitajte roditelje, ako su oni zadovoljni i ja sam. Hvala svima koji su me pratili, što ste pomogli da dignemo svijest, nadam se da će ostati nešto od toga. Vrijedilo je sve jer ja samo nosim poruku i prenio sam je. Moja medijska epizoda je završila, neću davati nikakve intervjue pa molim medije da me puste na miru. Riječ dajem roditeljima, za sva daljnja pitanja obratite se njima", rekao je kratko i otišao.





12:25 Iz zgrade vlade izašla je jedna od majki bolesne djece koja je ušla s Pavlićem u Banske dvore. Saša Pavlić i još nekoliko roditelja su upravo na sastanku s Plenkovićem. Kako je novinarima ispričala majka koja je ušla u vladu s Pavlićem, premijer Pavliću i roditeljima bolesne djece govori da za skupe lijekove država - nema novca.







12:00 Roditelji bolesne djece o Sašinom podvigu: Saša sve ovo radi za djecu

"Došli smo dati podršku Saši i tome da se počnu mijenjati stvari. Djeca bi trebala biti prioritet, ali do toga imamo još jako puno posla. Ovo je jako žalosno, da je došlo toliko malo ljudi. Zašto je to tako, ne znam", rekla je Suzana, majka bolesnog Marina.

"Savjest nije proradila. Ja sam tu zbog sebe i svog djeteta, ali i zbog Saše. Ono što je on napravio je plemenitost, ništa drugo", nadovezala se Ivana, majka bolesnog Filipa.

"Ne vjerujem da ćemo puno napraviti. Mi sami smo najviše krivi i, dokle god će biti tako, oni će raditi ono što se njima čini najbolje", zaključila je Suzana.





11:10 "Sramota vas može biti, gospođo Kolinda i vlado. Sramim se što sam Hrvatica. Kukavice jedne, borit ću se do kraja. Ne dam se, je li vam to jasno?", rekla je jedna prosvjednica, dok je drugi prosvjednik kazao da neće otići dok se političari ne pojave. "To je križ svih nas. Svi ga nosimo. Žalosno je da nas je ovako malo", nadovezala se još jedna prosvjednica.

11:00 "Svima koji ste doma neka bude tako kako je. Znate što su vam prioriteti. Naši političari ne cijene čovjeka, dijete i život", nastavio je Saša, a zatim ušao u zgradu vlade.

10:55 "Što da ja tim ljudima kažem? Svi znamo što će reći, ako uopće izađu. Odcijepljeni su od naroda, odcijepljeni od svega. Zar ne možemo za stotinjak djece dati sve što treba? Ovo je pitanje svih nas, vi odlučujete što ćete čitati u novinama i na portalima. Četiri milijuna građana će kliknuti nešto besmisleno. Nećemo imati djece jer ih ne znamo zaštititi. Ovo je vaša vlada, vi ste je birali, živite u toj zemlji. Mi odosmo svi, što dalje odavde, tamo gdje cijene čovjeka, dijete i život ", prve su Sašine riječi.

10:50 Stigao je na Markov trg, gdje je dočekan velikim pljeskom.

10:40 Saša je krenuo prema Markovu trgu.



10:35 Preuzeo je križ i kreće polako prema Markovu trgu.

10:20 Saša je stigao na Trg bana Jelačića. Dočekala su ga bolesna djeca.



10:00 "Danas je dan kada svatko od nas građana Hrvatske ima priliku da napravi za naše najmanje i najnemoćnije ono što može, dođite na trg i barem dajte podršku, učiniti će te sretnim djecu, ali i sebe :)", napisao je na Twitteru.

Hodao danima da bi prenio poruku



Podsjetimo, on je danima hodao starom cestom od Rijeke do Zagreba kako bi, kako kaže, prenio poruku.

A poruka glasi otprilike ovako: Suludo je da teško bolesna djeca već mjesecima ne mogu dobiti lijekove, a u međuvremenu je odlučeno da se tri milijarde naših kuna potroši na polovne avione.



Pavlić je rekao da je nošenje križa do Zagreba jednostavno poruka. A konačni cilj sada trojice hodača je Markov trg gdje poruku namjeravaju prenijeti vladajućima. Onima koji su i donijeli odluku da za avione ima, a za djecu nema.



"Kap koja je prelila čašu bila je kad sam otvorio jedne dnevne novine i vidio da na jednoj stranici piše da država nema novaca za lijekove za djecu i šalje ih na klinička ispitivanja, a neka neće dobiti baš ništa. Na drugoj stranici bila je vijest o tri milijarde kuna koje će država dati za polovne avione. Mislim da bi to svakome trebalo upaliti alarm. Meni je upalilo i natjeralo me da napravim ovo što radim", rekao je Pavlić Indexu.



Saša je jučer i prekjučer imao velike probleme s nogom, zbog čega je molio pomoć. Jučer mu je, nakon što je vidio njegov vapaj, došao pomoći fizioterapeut koji mu je osposobio nogu kako bi uspio stići do cilja. Cilja na kojem sigurno neće biti sam.