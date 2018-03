VIDEO, FOTO Ogroman požar širi se Australijom, tisuće ljudi evakuirane

Foto: Instagram/Dan Bennett

TISUĆE ljudi u ruralnoj zapadnoj regiji Viktorija na jugu Australije pozvano je na evakuaciju zbog požara koji je zahvatio australski bush i prostire se 25 km u širinu, a koji se u nedjelju ujutro proširio prema obalnim gradovima.

More water bombers flying over Colac SW Victoria. Around 25 people fleeing the #Bushfire are in the relief centre so far. More expected by end of the day. No solid figure on property damage in this shire yet. pic.twitter.com/qHBieUZbfl — Dominic Cansdale (@DominicCansdale) March 17, 2018

U 40 gradića izdano je upozorenje na evakuaciju zbog jakog vjetra i vrućine koji potiču vatru preko ruralnih područja prema gradovima Warrnambool i Hawkesdale. Očekuje se da će vjetrovi u nedjelju ujutro promijeniti smjer i još ojačati čime će požar zaprijetiti većim gradovima koji se nalaze 250 km zapadno od Melbournea.

EMERGENCY WARNING - Reedy Swamp fire (Bega Valley LGA) - A number of homes are believed to have been damaged or destroyed in the Tathra area. Building Impact Assessment teams are on their way to confirm. #nswrfs #nswfires pic.twitter.com/CItwYZHY0G — NSW RFS (@NSWRFS) March 18, 2018

Tristo vatrogasaca na terenu

Tristo vatrogasaca bori se s vatrenom stihijom, no nekoliko imanja već je izgorjelo. Za sada nema izvješća o žrtvama. Nekoliko domova uništeno je u gradu Tathri u Novom Južnom Walesu.

Giant clouds of smoke and ash rising up over the seaside town of #Tathra. Pic by Chris Bowles. #9news #bushfire pic.twitter.com/HpSKeMnHLY — Airlie Walsh (@AirlieWalsh) March 18, 2018

"Doći će do promjene smjera vjetra što će ojačati vatru na bočnim stranama požara. Ovo je za nas vrlo ozbiljna situacija", izjavio je dužnosnik službe za izvanredna stanja Peter Baker.

The water chopper trying to put the blaze/s out just moments before we were told to leave the surf club meeting place and leave town altogether #bushfire #Tathra pic.twitter.com/x5Ykpfauot — Dan Bennett (@DanMBennett) March 18, 2018

Najjači ciklon u posljednjih nekoliko desetljeća pogodio Darwin

Stroge zabrane paljenja vatre izdane su diljem jugoistočne Australije s obzirom da su temperature zraka dosegnule rekordne razine za jesen. U Sydneyu se u nedjelju očekuje 40 stupnjeva, dok se predviđa da će brzina vjetrova u unutrašnjosti porasti na 90 km na sat.

U međuvremenu se Darwin, grad na australskom sjeveru, raščišćava i otklanjaju se štete nakon što je ciklon Marcus u subotu poharao to područje čupajući drveće i ostavivši tisuće građana bez električne energije.

Vjetrovi su dosezali brzinu od 130 km na sat, a prema meteorološkoj službi to je bio najjači ciklon koji je pogodio Darwin za posljednjih nekoliko desetljeća.

Predviđa se da bi još jedan ciklon mogao pogoditi Darwin za pet do šest dana.