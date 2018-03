VIDEO, FOTO Tisuće Slovaka prosvjeduju protiv korupcije i premijera: "Fico spava s mafijom"

Foto: Hina

NAJMANJE deset tisuća osoba okupilo se u petak navečer na trgu u Bratislavi na prosvjedu protiv korupcije na kojem su tražili ostavku premijera Roberta Fica, čiji je mađarski kolega u Budimpešti izjavio kako događanja u Slovačkoj nose potpis Georgea Soroša.

Prosvjed je organiziran nakon ubojstva istraživačkog novinara Jan Kučiaka prošlog mjeseca, koje je izazvalo šok u Slovačkoj i u inozemstvu.

Kučiak i zaručnica su ubijeni vatrenim oružjem. On je istraživao slučajeve političke korupcije i navodnu umiješanost talijanske mafije u projekte financirane sredstvima EU-a u Slovačkoj.

"Fico spava s mafijom"

Prosvjednici su nosili transparente na kojima su tražili "Ostavke, molimo vas" i nešto agresivnije upozoravali "Fico spava s mafijom".

Skup je počeo mirno s nekoliko govora, što je demantiralo Ficovu zabrinutost za moguće izbijanje nasilja.

Prije tjedan dana, tisuće osoba, među kojima 25 000 u Bratislavi, sudjelovale su u prosvjedima protiv korupcije, tražile ostavke premijera i njegovog ministra unutrašnjih poslova Roberta Kalinaka.

Or even more. More than 50,000 attendees were estimated eventually. They demanded PM Fico and Interior Minister Kaliňák—both pictured as "mafia-linked pristitutes"—to step down. #Bratislava pic.twitter.com/9z8SAk4cVO