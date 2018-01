VIDEO, FOTO U Mitrovici opsadno stanje, Vučić žestoko prijeti, poznati novi detalji o napadačima

Foto: Telegraf.rs, Hina, Video: TV Most



NEPOZNATI napadači pucali su jutros na Olivera Ivanovića, lidera Građanske inicijative "Srbija, demokracija, pravda", u Kosovskoj Mitrovici, nakon čega je preminuo. Na sjeveru Kosovske Mitrovice vlada opsadno stanje. U tijeku je lov na ubojicu, koji je navodno imao pomagača.

15:45 Srpsko Tužiteljstvo za organizirani kriminal pokrenulo je predistražni postupak zbog ubojstva Olivera Ivanovića, doznaje Blic. Tužiteljstvo je podnijelo zahtjev za prikupljanje potrebnih informacija Ministarstvu unutarnjih poslova Srbije i Sigurnosno informativnoj agenciji.

15:30 Kosovska policija ponudila je 10.000 eura svakome tko ponudi bilo kakvu informaciju o napadačima koji su jutros ubili Olivera Ivanovića.

15:15 Ubojstvo Olivera Ivanovića osudio je bugarski premijer, Bojko Borisov. Naglasio je kako je svako nasilje u suprotnosti s vrijednostima civilizacije i europskim izborom zemalja zapadnog Balkana.

A burned car has been found near the northern Kosovo settlement of Zvecan I Vogel/Mali Zvecan, which according to BIRN sources, was used by Oliver Ivanovic’s assassins.



