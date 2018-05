VIDEO Kod Bibinja uhvatili tunu od čak 240 kilograma, sada im prijete ogromne kazne

Screenshot: bibinje.net/Facebook



TUNA teška čak 240 kilograma i duga oko 2,20 metara zalutala je u utorak u plićak, a četvorica ribara iz Bibinja ulovila su golemu ribu.



Borba ribara i tune u plitkoj uvali Jaz, od Nove obale do Talina, započela je jučer oko 16 sati i trajala je puna dva sata, sve do 18 sati. Ali nakon velikog slavlja uslijedio je hladan tuš.





Danas su se o cijelom slučaju oglasili iz Ministarstva, iz kojeg poručuju da su pokrenuli inspekcijski nadzor zbog ulova i dijeljenja mesa tune."Prikazane aktivnosti su zabranjene. Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je inspekcijski nadzor nakon kojeg će se pokrenuti prekršajni postupak prema prekršiteljima u skladu sa Zakonom o morskom ribarstvu", kratko su pojasnili iz Ministarstva za morski.hr Inspektorima koji su danas izišli na teren nije bilo teško pronaći osobe za koje sumnjaju da su napravile prekršaj jer su isti javno u medijima istupili i priznali ulov, pritom ne sumnjajući da su napravili išta protuzakonito. Ipak, s obzirom da se radi o vrsti koja je pod kvotom ulova, odnosno strogim nadzorom, doznajemo kako je inspekcija morala izići na teren, piše morski.hr.Prema članku 84. važećeg Zakona o ribarstvu, kazne nisu male i penju se između 20.000 do 50.000 kuna za pravnu osobu, 5.000 do 40.000 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi i 5.000 do 30.000 kuna za obrtnika ili fizičku osobu.