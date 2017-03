VIDEO Konzervativci kreću u ofenzivu: "Ovo je početak, skupljat ćemo potpise po cijeloj Hrvatskoj"

Foto: Index

NAKON odluke Ustavnog suda koji je odbacio zahtjev za zabranu pobačaja, medijima su se obratili iz inicijative Pro life.



Nekoliko članova inicijative, na čelu s Vicom Batarelom, najavilo je da sljedećih 40 dana kreću u borbu kojom će, kako kažu, tražiti zaštitu prava nerođenih.

Zanimljivo, iz udruge Vigilare nisu govorili o zabrani abortusa već o pravu na život. No, nisu objasnili kako jedno ne isključuje drugo.





"Legalisti smo , želimo se legalno boriti, mi krećemo u 40-dnevnu kampanju prikupljanja potpisa, obratit ćemo se Plenkoviću i Petrovu da u dvije godine donesu zakon. U tom smislu, krene peticija koja će se prikupljati diljem Hrvatske", rečeno je iz inicijative.



"Od danas pravna bitka prelazi u kampanju koja će trajati 40 dana. Sud je ovaj zakon proglasio formalno neustavnim i to je naš temelj. Ustavni sud je dužan definirati početak života, za to ima nedvojbenu argumentaciju, jasno je da život počinje u trenutku začeća. Ne znamo kako će sabor i vlada pokušati odsjeći taj gordijski čvor i nas uvjeriti da postoji pravo na pobačaj, a da je pravo na privatnost iznad prava na život", dodali su iz inicijative.



Medijima se onda obratio Vice Batarelo, jedan od poznatijih zagovornika konzervativnih vrijednosti."Nažalost, mi danas nismo osigurali temeljno ljudsko pravo, a to je pravo na život i rođenje. Ustavni suci su zakazali po pitanju pravde i vječno su izbjegli pitanje kad počinje ljudski život. No, tiha Hrvatska neće šutjeti i dopuštati da se gazi po pravima nerođene djece. Od danas pa do Uskrsa kreće kampanja pod imenom "Imam pravo živjeti", peticija će se prikupljati po cijeloj Hrvatskoj. Vrijeme je da prestanemo ignorirati ovo pitanje, da odbacimo fiškalske sofizme i ideološke fraze i da ne ignoriramo bespomoćnu djecu jer su tako mala", rekao je Batarelo."Evo, dobra vijest je da je ovo pitanje otvoreno, mi nemamo tabu tema, to je dobro za sve. Mi nastavljamo našu borbu za ono za što mislimo da je ispravno. Sva prava idu iza prava na život, mi ćemo u ovih 40 dana pokazati da imamo najjaču mrežu civilnog društva u Hrvatskoj", nadovezao se netko od članova inicijative."Mi ne govorimo o nikakvoj zabrani već o obrani nerođenog života. Normalna je demokratska praksa da građani potpisuju peticiju", rekao je Batarelo koji je onda novinarima pročitao peticiju."Danas je sud rekao da je pravo na privatnost iznad prava na život, to će biti zanimljivo vidjeti. Pravo na život je prvo, a pravo na privatnost je samo jedno u nizu prava", dodali su iz inicijative. Zanimljivo, cijelo vrijem su, pa čak i nakon novinarskih upita, izbjegavali koristiti termin abortus već isključivo govore o zaštiti života nerođenih, a ne o uskraćivanju prava ženama.