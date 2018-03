VIDEO Neredi na ulicama Barcelone, policija zapucala u znak upozorenja

Screenshot: YouTube

TISUĆE prosvjednika s katalonskim zastavama izašli su danas na ulice Barcelone pošto je u Njemačkoj uhićen bivši predsjednik Carles Puigdemont kojeg traži španjolsko pravosuđe.

Aktivisti su se na poziv radikalne separatističke skupine Odbori za obranu Republike okupili na Rambli, poznatoj ulici u središtu Barcelone, izvikujući "Sloboda političkim zatvorenicima" i "Puigdemont naš predsjednik".

Uputili su se prema uredu Europske komisije u katalonskoj prijestolnici. U jednom trenutku došlo je do naguravanja između prosvjednika i policije, a onda je situacija izmakla kontroli i policija je zapucala u znak upozorenja.

POLICE FIRES WARNING SHOTS AT CATALAN PROTEST IN BARCELONA -- WITNESSES pic.twitter.com/8zslPF1pbq (via @324cat ) — Gregor Peter (@L0gg0l) 25. ožujka 2018.

Trenutno nema više informacija o eventualnim ozlijeđenima, no ako je za suditi prema snimkama, moglo bi ih biti.

Njemačka policija potvrdila uhićenje

Njemačka policija je danas potvrdila da je uhitila bivšeg katalonskog čelnika Carlesa Puigdemonta u sjevernoj saveznoj pokrajini Schleswig-Holsteinu na temelju europskog uhidbenog naloga koji je izdala Španjolska.

Un detingut al voltant de la delegació del govern espanyol a Barcelona per atemptat contra un agent de l'autoritat https://t.co/7nIuLEQ1Jv #EmpresonatsTV3 pic.twitter.com/3azRbM9c40 — 324.cat (@324cat) 25. ožujka 2018.

Puigdemont se vraćao iz Finske gdje je prošli tjedan boravio na poziv finskog zastupnika. Prema riječima tog zastupnika on je u petak napustio Finsku u pravcu Belgije na "neutvrđeni način". Finska policija je u subotu rekla kako je primila nalog iz Španjolske za njegovim uhićenjem no kako ne zna gdje se on nalazi.