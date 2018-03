VIDEO Njonjo se izvikao na HDZ-ovca u Saboru: "Šta je to, kakvo je to ponašanje?"

Screenshot YouTube

ZADNJU priliku za stanku, prije izmjena saborskog Poslovnika, iskoristila je zastupnica Anka Mrak Taritaš (GLAS) upitavši "kuda ide priča s Agrokorom", a SDSS-ov Milorad Pupovac upozorio je na prijetnje koje primaju neki zastupnici zbog svojih opredjeljenja oko Istanbulske konvencije.



Nakon njegovog izlaganja HDZ-ov Ivan Ćelić počeo je dovikivati iz klupe.



"Šta je to?"



Jandroković mu je uzvratio, također vičući.



"Kakvo je to ponašanje? Ako imate što protiv, recite to izvan sabornice. Ovdje postoji red", rekao mu je Njonjo.







