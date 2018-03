VIDEO Ogroman šumski požar u Indiji, devet osoba poginulo

Foto: Twitter

NAJMANJE devet osoba poginulo je u nedjelju u ogromnom šumskom požaru u Indiji, javljaju svjetski mediji.

Najmanje devet ljudi iz skupine planinara, četiri žene, četiri muškarca i jedno dijete, poginuli su u šumskom požaru koji se proširio u okrugu Theni južne indijske savezne države Tamil Nadu.

Šumski požar zarobio je skupinu od 37 planinara, a vlasti su objavile da je tijekom noći u nedjelju spašena 21 osoba. Potraga za nestalima još uvijek je u tijeku, a na terenu je i vojska.

"Operacija spašavanja je otežana jer je požar izbio tijekom večeri, a u regiji je došlo i do odrona tla", izjavio je službenik Pallavi Baldev. "Međutim, medicinski tim pruža hitnu pomoć spašenima".

