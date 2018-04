VIDEO Ovo su lažne fotke i snimke napada na Siriju koje kruže društvenim mrežama

Screenshot: Twitter/NBC

DRUŠTVENE mreže pune su lažnih snimki i fotografija savezničkog napada na Siriju. Al Jazeera objavila je neke od njih za koje je pronašla originale.



1. Nije Sirija nego Ukrajina



Video koji su šerali i brojni mediji poput NBC Newsa, PressTV i Telemunda zapravo je video iz veljače 2015. godine i prikazuje napad u Ukrajini.

Correction: A video purported to show blasts in Damascus following a joint airstrike in Syria has been misidentified. It is from an unrelated conflict.



This tweet, noted here, will be deleted. pic.twitter.com/zkMOV2aqjd — NBC News (@NBCNews) 14. travnja 2018.



2. Sirija, ali ne ovaj napad



Video zapravo prikazuje napad u siječnju 2013.

فيديو | لحظة حدوث انفجار عنيف على أحد مواقع النظام السوري المستهدفة من القوات الاميركية والبريطانية والفرنسية #سوريا pic.twitter.com/z1n9sw2qIu — سبر (@Sabrnews) 14. travnja 2018.



3. Saudijska Arabija ruši projektile

Rusija i Sirija tvrde da su brojni saveznički projektili uništeni prije nego su pali na tlo. Za video ispod na Twitteru se tvrdi kako prikazuje rušenje projektila. To je točno, ali radi se o obrani Saudijske Arabije od projektila, a ne Sirije. Originalni video objavila je Al Arabiya.



4. Jemen 2015.

Još jedan za koji se danas tvrdi da je iz Sirije zapravo je eksplozija u Jemenu iz 2015. godine.

5. Napad na Irak

Osim snimki šeraju se i fotografije koje ne prikazuju noćašnji napad. Donja fotografija prikazuje napad Amerike na Irak 2003. godine. Radi se screenshotu sa snimke koja je prikazivala napad na palaču Sadama Huseina.





