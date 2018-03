VIDEO Počelo rušenje stabala na zadnjoj zelenoj površini u Varošu: "Građevinska je izdana na suludi način"

Foto i video: Index

DANAS ponovno uzbuna u splitskom Varošu. Počelo je piljenje stabala na jedinoj preostaloj zelenoj površini u tom kvartu, i to u sklopu priprema za gradnju objekta s luksuznim sobama koji namjerava podignuti Ivan Pulić, vlasnik poznate tvrtke za upravljanjem zgradama Tehnoplast. Tvrtku Expletus, koja je dobila građevinsku dozvolu, kupio je prošle godine od bivše SDP-ove poduzetnice Marijane Ribičić. Direktor je sin Mario. Stanari susjednih kuća odmah su se pobunili protiv tog projekta još prije dvije godine, čim su doznali da im se kani oduzeti zadnja zelena oaza u Varošu.

"Sporno je sve"

Radnici su danas uspjeli otpiliti jedno stablo. Pozvana je policija, koja je došla, kao i građevinska inspekcija, no njihov dolazak se tek očekuje. Koliko će im trebati, preostaje vidjeti. Zvao ih je predsjednik Gradskog kotara Vjeko Santrić, koji je stigao u Kamenitu čim je dobio dojavu da su se začuli zvuci motorne pile.

"Jedno stablo od četiri je likvidirano. Gospoda koja su došla rušiti nemaju dozvole, gradilište nije ograđeno, nema table, ne zna se tko ruši stabla. Voditelj se poziva da je iz Tehnoplasta, pozvao je Marija Pulića, no naš razgovor nije rezultirao ničim. Rekao je da će doći, ali ne znam o čemu ćemo razgovarati bez urednih papira. Zvali smo građevinsku inspekciju, bila je policija koja je uzela izjave. Za sada je status quo s jednim stablom manje. Sporno je sve. To je zelena površina za koju je na suludi način izdana građevinska dozvola. Ivan Puljić je dao do znanja da su papiri uredni, ali ovdje se već 15 dana obavljaju radovi na način koji ne može biti neregularniji nego što jest. Ako je to regularno i pravno, onda ne znam što nije", kazao nam je Santrić.

"Neka DORH ispita sve"

Rušenjem stabala nezadovoljan je i Srđan Marinić iz Društva Marjan. On tvrdi da su stabla zaštićena po GUP-u i da zaštita vrijedi čak i na privatnoj parceli. Upozorio je kako su Parkovi i nasadi u istom danu izdali dva oprečna mišljenja oko zaštite stabala.

"Po GUP-u bi stabla trebala biti zaštićena. Parkovi i nasadi su izdali rješenje da stablo treba sačuvati, ali isti dan su izdali i drugo mišljenje da se može ukloniti i posaditi na drugoj lokaciji. Ovo je školski primjer uništenja zadnjih zelenih oaza u Varošu u korist gradnje. Bez obzira što postoje dokumenti koji štite površine i stabla događa se ovo. Postavlja se pitanje tko je odgovoran za donošenje različitih mišljenja u istom danu. To je za Državno odvjetništvo. Neka se oni uključe u ove situacije koje su postale kod nas svakodnevica", pozvao je Marinić.

"Nema alternative"

Na lokaciji se pojavio i direktor Expletusa Mario Puljić. Popričao je i sa stanarima okolnih zgrada, no kompromis je nemoguće naći. Sva će stabla srušiti.

"Tvrtku smo kupili s pravomoćnom građevinskom dozvolom. Mi smo investitor za kojeg se zna da za sobom nema repove. Ovdje smo kupili projekt s najboljom namjerom da napravimo objekt za turističku namjenu. Susjedi negoduju zbog uklanjanja stabala koja moramo ukloniti da bi izgradili objekt. Porazgovarali smo s ljudima, dobronamjerni su, međutim, mi moramo ukloniti stabla. Tu nema alternative. Još jednom smo izmjerili da li je moguće ostaviti ovaj veliki bor, ali nažalost nije. Logika investitora je da može graditi ako ima građevinsku dozvolu", kazao je Mario Puljić, direktor Expletusa.