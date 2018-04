VIDEO Pogledajte ispraćaj hrvatskih vojnika u Libanon

Foto: Pixsell

SVEČANI ispraćaj 1. hrvatskog kontingenta u operaciju potpore miru Ujedinjenih naroda u Libanonu - UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) održan je u vojarni stožernog generala Petra Stipetića u Karlovcu, a tom je prigodom ministar obrane Damir Krstičević poručio kako je uvjeren da će ovaj angažman Hrvatske vojske biti još jedan od doprinosa globalnoj sigurnosti i stabilnosti.



Kontingent čine 52 pripadnika, među kojima su dvije pripadnice Oružanih snaga RH. Hrvatski kontingent bit će u sastavu kontingenta talijanskih oružanih snaga zajedno s pripadnicima „Julija“ brigade u sastavu satnije za opću inženjerijsku potporu. Zapovjednik 1. HRVCON-a UNIFIL je bojnik Željko Javorović, a zapovjednik inženjerijske satnije je satnik Dražen Brkić.







Svečanom ispraćaju nazočio je izaslanik predsjednice Republike i vrhovne zapovjednice Oružanih snaga RH, potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević, zamjenik načelnika Glavnog stožera OS RH general-pukovnik Drago Matanović sa suradnicima, veleposlanik Sjedinjenih Američkih Država u RH Robert Kohorst, vojni izaslanik Talijanske Republike brigadni general Giuseppe Gimondo, vojni izaslanik Republike Mađarske u RH pukovnik László Attila Szendröi, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, lokalne i civilne vlasti te drugi gosti i uzvanici.



Ministar obrane Damir Krstičević poručio je pripadnicima kontingenta kako u odori hrvatskog vojnika ne predstavljaju samo sebe, nego svoju domovinu čiju zastavu ponosno nose na svojoj odori.



Krstičević: Hrvatski vojnik postao pravi brend u svijetu



„Budite pravi predstavnici one pobjedničke Hrvatske vojske koja je uvijek znala iznaći rješenja za sve izazove. Hrvatski vojnik je svojim trudom, svojom krvlju i svojim znojem postao pravi brend u svijetu“, rekao je ministar izrazivši zadovoljstvo što su hrvatski vojnici u potpunosti opremljeni hrvatskim naoružanjem i opremom.



Krstičević je podsjetio kako pripadnici Oružanih snaga RH sudjeluju u operaciji UNIFIL od ožujka 2007. godine na dužnostima stožernih časnika naglasivši pritom kako Hrvatska zna da bez sigurnosti nema ni blagostanja.



Mi smo već i do sada bili u Libanonu, stožerni časnici od 2007. na ovamo, ali sada ide inženjerija, rekao je Krstičević istaknuvši kako nije mala stvar biti u mirovnoj misiji s inženjerijskom postrojbom od 52 pripadnika i pripadnica Hrvatske vojske s partnerima iz Italije, u tom su kontingentu i Slovenci i Mađari, a sada se priključuju Hrvatska i Austrija.



"Oko 500 vojnika u misijama"



"Sada je u misijama oko 500 vojnika, u onima UN-a, NATO saveza i Europske unije jer, iako je naša temeljna zadaća sigurnost Hrvatske, naša je zadaća doprinijeti i kolektivnoj sigurnosti, te smo u prilici da učimo od drugih i da svoje ogromno znanje i iskustvo Hrvatske vojske podijelimo s drugima", rekao je Krstičević i spomenuo da se tako promovira i Hrvatska i njezina vojna industrija.





Hrvatska vojska u kontinuitetu od svog ključnog saveznika i partnera SAD-a ima potporu i one su od 1990. godine do danas pomogle Hrvatsku s 500 milijuna dolara razne opreme, rekao je Krstičević, kao i sada u ovoj misiji, te će ta inženjerijska oprema po završetku misije ostati na korištenje Hrvatskoj kopnenoj vojsci.„Hrvatska kao punopravna članica Ujedinjenih naroda poštuje napore za stabilizacijom stanja u misijama potpore miru diljem svijeta. Prije samo dvadeset i sedam godina bili smo korisnici međunarodne pomoći, a sada zajedno s našim saveznicima sudjelujemo u međunarodnim misijama i operacijama potpore miru u drugim dijelovima svijeta“, rekao je i dodao kako je uvjeren da će ovaj angažman Hrvatske vojske biti još jedan od doprinosa globalnoj sigurnosti i stabilnosti.Veleposlanik SAD-a u RH Robert Kohorst podsjetio je na riječi američkog ministra obrane Jamesa Mattisa koji je kazao kako je Hrvatska mala zemlja koja se bori znatno iznad svoje kategorije. „Upravo zato mogu reći da sam počašćen što iz prve ruke mogu vidjeti ovu impresivnu Inženjerijsku satniju i, gledajući vas koji ćete se uputiti u misiju u Libanon, siguran sam kako će Hrvatska još jednom dati izniman doprinos u očuvanju mira i stabilnosti u ovom dijelu svijeta.“Veleposlanik Kohorst rekao je da je za ovu misiju hrvatsku inženjeriju vojska SAD-a pomogla s 3,5 milijuna dolara razne opreme.Pripadnicima kontingenta general Matanović poželio je još jednu uspješno odrađenu misiju. „Republika Hrvatska sudjelovanjem u ovoj misiji potvrđuje svoju solidarnost prema drugim zemljama. Posebno njihovim stanovnicima dokazuje da smo dostojna članica UN-a, predana potpori miru i sigurnosti diljem svijeta.“Zapovjednik Hrvatske kopnene vojske, brigadni general Siniša Jurković, pripadnicima kontingenta poručuje kako je upravo timski rad i briga za čovjeka ono što čini Hrvatsku vojsku čini pobjedničkom i prepoznatljivom. „Posebno hvala vašim obiteljima koje su vas poduprle u vašoj odluci, predstavljajte i njih i domovinu onako kako to samo hrvatski vojnik zna“, kazao je general Jurković.Talijanski vojni izaslanik, brigadni general Giuseppe Gimondo, ističe kako je upravo ova misija primjer suradnje i kooperativnosti koja dovodi do očuvanja mira i stabilnosti u svijetu. „Vjerujem kako će sudjelovanje Republike Hrvatske uvelike doprinijeti uspješnosti ove misije kao što dokazuje i nastojanje europskih država za sudjelovanjem u misijama koje su od velike važnosti za očuvanje stabilnosti na području Bliskog istoka.“Uvjeren u visoku razinu pripremljenosti hrvatskih vojnika, talijanski pukovnik Marco Aculeo kazao je kako će pripadnici talijanskih Oružanih snaga od njih moći puno naučiti.Zapovjednik inženjerijske satnije UNIFIL satnik Dražen Brkić rekao je kako se iza Inženjerijske satnije nalaze 22 mjeseca intenzivnih priprema i obuke te kako vjeruje u uspješnost misije koja se pred njima nalazi.„Iza nas je 145 odrađenih zadaća, a posebno sam ponosan što se Inženjerijske satnija iskazala u pomoći civilnom stanovništvu u obrani od elementarnih nepogoda. Vjerujem kako ćemo još jednom našu Domovinu učiniti ponosnom“, zaključio je Brkić.