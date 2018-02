VIDEO Pogledajte još jedan Vučićev govor: "Karlovac, Virovitica i Ogulin su srpske zemlje"

Foto:

NA INTERNETU postoji još najmanje jedan Vučićev govor iz ranijih dana njegove karijere. Riječ je o govoru iz 2000. godine, a na YouTube je postavljen još u ljeto 2016. godine. No, pošto ima tek nešto više od 1400 pogleda, snimka je široj javnosti nepoznata.

Na snimci, koja je navodno nastala na kongresu Srpske radikalne stranke 2000. godine, vidi se vidno mlađi Aleksandar Vučić.



"Što nam danas zamjeraju, zašto je ovo postao problem za mnoge u našoj zemlji.Vidite da mnogi s podsmjehom kažu "Gdje su vam danas Karlobag, Ogulin, Karlovac i Virovitica. To vam ova nesrpska fukara, ovi mučenici i jadnici što onima koji su ovu zemlju bombardirali ljube skute i ruke, oni danas hoće da kažu "gdje ste vi danas radikali u tim srpskim mjestima".



Kao da nikada Srbi nisu držali ni Karlovac, kao da samo nekoliko kilometara od Karlobaga i Virovitice nismo bili, kao da ni danas nema preko 20 posto Srba u Ogulinu. Kao da to nisu srpska mjesta. Raduju se tome što su ustaše okupirale srpsku zemlju i hoće i nas srpske radikale da uvjere da to nije srpsko, da smo mi govorili gluposti.A ni mi ni tada ni danas nismo htjeli ništa što je tuđe. Hoćemo samo ono što je naše, srpsko. A to jesu i taj Karlobag i Ogulin i Karlovac i Virovitica i sve srpske zemlje", govorio je Vučić 2000. godine. Iako nam nije poznat točan datum govora, jasno je da se radi o periodu nakon 1999. godine s obzirom da Vučić spominje bombardiranje Srbije.

Podsjetimo, već je od ranije poznat jedan raniji govor mladog Aleksandra Vučića, onaj kojeg je 1995. godine održao u Glini.



"Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti hrvatska! Nikada Banija neće nazad u Hrvatsku! Nitko više ne zna ni u ovoj sali za kakvu se državu zalaže Slobodan Milošević. Hoće li mu to biti Beogradski pašaluk ili nekakva AVNOJ-ska Jugoslavija, kakva će to država biti? Ukoliko srpski radikali pobijede i poraze predsjednika Srbije, vi znate da ćete živjeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi i tu odstupanja biti neće", govorio je Vučić 1995. godine kao Šešeljev potrčko, usput napadajući i Miloševića, ali samo zbog političkih nesuglasica unutar Srbije, ne zbog zločina koje je ovaj činio.