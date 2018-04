VIDEO Riječanin koji danima nosi križ zbog bolesne djece se ozlijedio, prijatelj križ sad nosi umjesto njega

Foto, Video: Index

SAŠA Pavlić u subotu ujutro je radio u Rijeci, a nakon posla je, umjesto kući, s velikim drvenim križem krenuo prema Zagrebu. Razlog? Činjenica što teško bolesna djeca već mjesecima ne mogu dobiti lijekove, a u međuvremenu je odlučeno da se tri milijarde kuna potroši na polovne avione.

>> Pričali smo s čovjekom koji nosi križ za bolesnu djecu od Rijeke od Zagreba: "Ovo se ne može opisati"



"Kap koja je prelila čašu bila je kad sam otvorio jedne dnevne novine i vidio da na jednoj stranici piše da država nema novaca za lijekove za djecu i šalje ih na klinička ispitivanja, a neka neće dobiti baš ništa. Na drugoj stranici bila je vijest o tri milijarde kuna koje će država dati za polovne avione. Mislim da bi to svakome trebalo upaliti alarm. Meni je upalilo i natjeralo me da napravim ovo što radim", rekao je Pavlić Indexu danas ranije.



Nakon telefonskog razgovora zaputili smo se prema Gorskom Kotaru gdje se trenutno Pavlić nalazi. Našli smo ga između sela Dokmanovići i Vučinići. Saša je malo ozlijedio nogu. Treći mu je dan i tijelo je počelo otkazivati. Iz Rijeke je zato stigao Marin Miočić Stošić, prijatelj Sašin i poznati aktivist, te mu pomogao nositi križ.

"Ja nosim poruku. I ovaj križ i ja nosimo poruku. Ne mogu nikoga osuđivati i govoriti što da radi. Mogu samo ljude zamoliti da slušaju svoju savjest. Ne želim nikoga rušiti i kritizirati. Samo nosim poruku da ovo što se radi nije u redu. Ja ću doći do Zagreba, a kako će tko reagirati, to ide na njegovu savjest", rekao nam je Saša.

"Prvu noć sam spavao u šatoru, drugu kod prijatelja. Javilo mi se more dobrih ljudi, Hrvatska je njima premrežena. Prate me ti anđeli cijelim putem, nose mi čokolade. Nisam sam, to mi je drago", rekao je Saša za Index.

Marin Miočić Stošić došao je iz Rijeke kako bi Saši pomogao.

"To je bio spontan zov savjesti. Ovo što Saša radi me fasciniralo", rekao je Miočić Stošić.

"Ovo je velik čin kojeg ljudi nisu ni svjesni. Ostati na razini šank heroja ili Facebook komandosa je iluzorno i deplasirano. Samo djelom moramo pokazati tko smo i što smo, koliko smo ljudska bića. Ovo je djelo Saše, a ja ću biti Šimun Cirenac", rekao je Marin.