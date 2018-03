VIDEO Slavna nobelovka vratila se u Pakistan prvi put otkad su je talibani upucali u glavu

Foto: Hina

MALALA Jusafzaj, dobitnica Nobelove nagrade za mir i aktivistica za ljudska prava, doputovala je u četvrtak u rodni Pakistan, koji je napustila u dramatičnim okolnostima 2012. nakon što su je metkom u glavu pogodili pakistanski talibani.

Tada petnaestgodišnja Malala bila je pogođena u glavu i rame u napadu na školski autobus kojim se vraćala iz svoje škole u Mingori u dolini Swat u Pakistanu. Od tada je postala ikona borbe za pravo na školovanje žena, što je odbor za dodjelu Nobelove nagrade okrunio dodijelivši joj nagradu za mir 2014.

Nobel Peace Prize winner Malala Yousafzai is back in Pakistan for the first time since she was shot in the face and neck by the Taliban for advocating for the rights of girls https://t.co/HPhzQ184ll pic.twitter.com/dqZ5LqMruF