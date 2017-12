VIDEO Snijeg u riječkom zaleđu, autocesta zatrpana, moglo bi se zabijeliti i u nizinama

Foto: Nel Pavletić/Pixsell

OKO PODNEVA, riječko zaleđe iznad 250 metara nadmorske visine iznenadio je snijeg. Kako javlja Istramet, na temelju dojava s terena, iznad 300 metara dolazi do stvaranja pokrivača. Snijeg je prekrio Čavle i Jurdane, a intenzivno pada i u zapadnom dijelu zaleđa.

Istramet navodi kako su temperature zraka u riječkom zaleđu osjetno niže u odnosu na središnju Istru gdje je trenutno od 3 do 7 °C.







Crometeo javlja kako susnježice i snijega ima i uz more, od Senja do Novog Vinodolskog.



Jutros je Zadar zabijelila tuča.







Kaos u Gorskom kotaru i Lici







Snijeg otežava vožnju mjestimice u Lici i Gorskom kotaru te na dijelu autoceste A7 GP Rupa - čvor Diračje. Zbog zimskih uvjeta trenutno nema slobodnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz unutrašnjosti prema Rijeci i obrnuto.



U ostatku zemlje kolnici su mokri i skliski od kiše. Pojačan je promet povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama. HAK vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da na put ne kreću bez zimske opreme.



Zimski su uvjeti, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama:



u Gorskom kotaru:



autocesta A6 Rijeka - Zagreb između čvorova Kokovica i Bosiljevo,

DC3 Zdihovo - Vrbovsko - Delnice - Gornje Jelenje - Kikovica,

DC32 Prezid - Delnice,

DC42 Stubica - Ogulinski Hreljin,

DC203 Brod na Kupi - Delnice,

DC305 Parg - Čabar,

DC501 Gornje Jelenje - Oštrovica - Meja,

ŽC5030 Platak - Kamenjak,



ŽC5032 Crni Lug - Gornje Jelenje,ŽC5034 Vrbovsko - Ravna Gora - Kupjak,ŽC5062 Kraljev Jarak - Fužine - Lukovo,ŽC5191 Sopač - Mrkopalj - Tuk,ostale županijske i lokalne ceste na području Čabra, Delnica, Vrbovskog i Gornjeg Jelenja.DC23 Kapela - Žuta Lokva - Senj,DC25 Gospić - Karlobag,ŽC3203 Dobroselo - Srb;ŽC5169 Bjelopolje - Donji Lapac;te sve ostale županijske i lokalne ceste na području Donjeg Lapca.Prema DHMZ-u za danas je najavljeno pretežno oblačno vrijeme s kišom, u gorju i susnježicom i snijegom, mjestimice uz stvaranje debljeg snježnog pokrivača. Susnježica i snijeg padat će povremeno i u nizinama unutrašnjosti.Oborina će biti češća i obilnija na Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, a uz obalu su mogući intenzivniji pljuskovi praćeni grmljavinom. Umjeren do jak jugoistočni i južni vjetar postupno će okrenuti na sjeverni, a na Jadranu jak južni i jugozapadni vjetar na buru, najprije na sjevernom dijelu. Najviša temperatura zraka od 6 do 10, na Jadranu i u istočnoj Hrvatskoj od 9 do 14 °C, a prema kraju dana osjetno hladnije.U većini krajeva sutra se očekuje djelomice sunčano, u prvom dijelu dana uz povećanu naoblaku. U Dalmaciji još mjestimice može biti kiše, na krajnjem jugu i intenzivnijih pljuskova praćenih grmljavinom, a u istočnoj Hrvatskoj i Lici ujutro i susnježice i snijega. Vjetar na kopnu većinom slab, u Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, podno Velebita povremeno na udare i olujna bura, a na južnom dijelu jugo. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 3, na Jadranu od 3 do 8. Najviša dnevna između 3 i 7, u gorju ponegdje i malo niža, a na Jadranu od 7 do 11 °C.

Prometna prognoza za 29. prosinca 2017. godine



U prvom dijelu u Dalmaciji i na krajnjem jugu vozit će se po mokrim i skliskim kolnicima od kiše, a u istočnoj Hrvatskoj i Lici ujutro moguća je susnježica ili snijeg.



Tijekom jutra u unutrašnjosti te u gorskim predjelima moguća je poledica, posebice na vlažnim dijelovima kolnika te mostovima i nadvožnjacima.



Zbog olujnog vjetra moguće su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama podno Velebita, osobito na autocesti A1 Zagreb - Split - Ploče te Jadranskoj magistrali (DC8).



Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te da na put ne kreću bez zimske opreme.

