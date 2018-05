VIDEO Svjetska zdravstvena organizacija spremna za najgori scenarij zbog ebole u Kongu

Screenshot: YouTube

SVJETSKA zdravstvena organizacija (WHO) priprema se za najgori scenarij u izbijanju ebole u udaljenom području Konga, uključujući širenje na veliki grad, rekao je zamjenik direktora WHO-a za spremnost i postupanje u hitnim situacijama Petar Salama u petak.

Na redovnoj konferenciji UN-a za novinare u Ženevi Salama je rekao kako se nada da će Demokratska Republika Kongo dati zeleno svjetlo unutar nekoliko dana za davanje eksperimentalnog cjepiva, no upozorio je da je lijek kompliciran za uporabu te da nije čarobni štapić.

On je naglasio da je WHO upozorio devet susjednih zemalja DR Konga, no da je trenutno rizik regionalnog širenja "umjeren".

Kongo je u četvrtak objavio da je umrla prva žrtva virusa ebole i potvrdio da je zaraženo 11 ljudi, uključujući troje pripadnika medicinskog osoblja.

Ovo je deveti put da je ebola zabilježena u Demokratskoj Republici Kongo otkad se sedamdesetih godina prošlog stoljeća prvi put pojavila u blizini rijeke Ebole na sjeveru zemlje.