VIDEO Tisuće prokurdskih prosvjednika protiv Turske u Berlinu, ozlijeđena 4 policajca

Screenshot: YouTube

VIŠE tisuća osoba prošlo je pod velikim policijskim nadzorom u subotu središtem Berlina prosvjedujući protiv turske ofenzive u kurdskoj enklavi Afrin u Siriji.

Policija je spomenula manifestaciju koja je uglavnom protekla bez nereda, iako su sudionici napali četvoricu policajaca i lakše ih ozlijedili. Tri osobe su privedene.

Povorku, koju su organizirale nevladine organizacije, kurdske organizacije i neke političke stranke pod motom "Zajedno protiv turskih napada na Afrin" pratile su brojne policijske snage. Na internetu su objavljene snimke prosvjeda.

Thousands at Solidarity with #Afrin demonstration in Berlin #DefendAfrin #AfrinNotAlone pic.twitter.com/b69Mm0u02v

At the pro- Afrin demo in Berlin, @SalihMaslem also spoke and thanked people for their support #Afrin pic.twitter.com/glAmCR5M5j