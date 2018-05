VIDEO Trump donio odluku od koje je strahovao cijeli svijet: Amerika se povlači iz nuklearnog sporazuma

Foto: Bijela kuća



AMERIČKI predsjednik Donald Trump objavio je povijesnu odluku o iranskom nuklearnom sporazumu. Sjedinjene Američke Države se povlače iz sporazuma.

Pogledajte snimku Trumpova obraćanja:







"U središtu nuklearnog sporazuma s Iranomje fiktivna ideja da ubojiti iranski režim želi samo miroljubivu primjenu nuklearne energije. Katastrofalni nuklearni sporazum dao je ovom režimu, a radi se o režimu velikog terora, mnogo milijardi dolara. Nešto od toga bilo je u gotovini. To je velika sramota za mene kao građanina ove zemlje i za sve građane SAD-a", rekao je Trump."Najavljujem da se SAD povlači iz iranskog nuklearnog sporazuma. Ponovo ćemo uvesti sankcije najvišeg nivoa. Svaka nacija koja pomogne Iranu mogla bi doći na udar sankcija. Amerika neće biti taoc nuklearne ucjene. Nećemo dozvoliti da se američkim gradovima prijeti uništenjem", rekao je Trump."Sporazum je tako loš da bi se Iran mogao vratiti proizvodnji nuklearnog oružja vrlo brzo nakon raskidanja sporazuma, čak i ako bi ga potpuno poštovali. Taj sporazum ne čini ništa da spriječi iransku podršku terorizmu. U svjetlu svjeta toga, najavio sam da sporazum mora biti promijenjen ili ukinut. Prije tri mjeseca sam to ponovio. Rekao sam da, ako taj sporazum ne bude popravljen, SAD u njemu više ne može sudjelovati. Zadnjih mjeseci razgovarali smo s našim zapadnim prijateljima, ali i onima s Bliskog istoka. Iran ne smije nikad nabaviti nuklearno oružje. Nakon tih konzultacija, shvatili smo da ne možemo spriječiti Iran da nabavi nuklearno oružje, barem ne ovakvim sporazumom. Ako ništa ne napravimo, znamo što će se dogoditi.""Nuklearni sporazum s Iranom nije ograničio iranske aktivnosti u Siriji, Iranu i na drugim mjestima. U to vrijeme kad je potpisan, prije tri godine, mogao je biti dogovoren puno bolji sporazum, ali nije. Danas imamo defintivini dokaz da je iransko obećanje bila laž. Prošli tjedan Izrael je objavio obavještajne dokumente koji dokazuju da Iran nije odustao od nuklearnog oružja. Iranski nuklearni sporazum nije donio mir niti će ikada. Iranski vojni proračun je od potpisivanja sporazuma narastao 40 posto", dodao je američki predsjednik."Iranski režim je glavni državni sponzor terorizma. Podržavaju Hamas, Hezbolah, talibane i Al Kaidu. Tijekom godina Iran i njihovu suradnici ubili su stotine američkih vojnika i oteli američke građane. Iranski režim financira terorizam dok pljačka vlastiti narod. No, najopasnije je njihova težnja za nuklearnim oružjem", rekao je Trump na početku svog obraćanja.Očekuje se Trumpovo obraćanje, koje bi trebalo početi uskoro.Izvor je rekao Foxu da je Trump donio odluku o povlačenju, a njegova današnja objava te odluke označit će početak 90-dnevnog odbrojavanja do obnove sankcija Iranu. Onog trenutka kad se sankcije Iranu ponovo uvedu, SAD će efektivno izaći iz sporazuma, piše Fox. Ono što nije poznato je koje točno sankcije Trump misli ponovo uvesti Iranu.Fox News javlja kako je potpredsjednik SAD-a Mike Pence obavijestio političke lidere u Kongresu da je Trump odlučio povući se iz nuklearnog sporazuma s Iranom.