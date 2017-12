VIDEO U Manchesteru gorjela zgrada, požar izbio na devetom katu pa se brzo proširio

Screenshot: Twitter

BRITANSKI vatrogasci se cijelo popodne bore s požarom koji je izbio u zgradi u centru Manchestera, piše BBC.

Here's some footage from our Air Unit at the Joiner Street fire in Manchester's Northern Quarter. For more information visit our website: https://t.co/H8RghzARCY pic.twitter.com/19TDO84SXw

Požar je izbio na devetom katu zgrade koja ima 12 katova. Na teren je izašao velik broj vatrogasaca. Problem je stvarala činjenica što se vatra razvila na velikoj visini, a brzo se proširila na okolne stanove.



Vatrogasci su objavili kako je jedna osoba završila u bolnici te usput putem Twittera zamolili ljude koji žive u blizini da ne otvaraju prozore.



Svjedoci govore o velikom požaru, a to potvrđuju i snimke sa društvenih mreža.



"Ovo izgleda ozbiljno", rekao je jedan svjedok.



"Vatra je zahvatila tri kata i širi se prema krovu", ispričao je svjedok za BBC.

Ipak, kako su vatrogasci objavili, vatra je nešto nakon 18 sati po lokalnom vremenu stavljena pod nadzor.

"Vatra se proširila na okolne katove, ali imamo stvari pod kontrolom. Vatrogasci su, zajedno s kolegama iz policije i hitne pomoći, odradili odlčan posao", napisali su na Twitteru.

We still have 12 fire appliances tackling the blaze in the Northern Quarter over a number of floors. Firefighting in still ongoing and one casualty has been taken to hospital suffer by smoke inhalation. Please avoid the area as roads are still shut. pic.twitter.com/911Ha4WKXj