VIDEO U svijetu se na Praznik rada žestoko prosvjeduje, u Hrvatskoj se ždere Bandićev grah

PRVI maj, Međunarodni praznik rada, u svijetu se slavi već više od sto godina, a povod mu je obilježavanje zloglasnog masakra radnika u Chicagu 1886. tijekom velikog štrajka 40 tisuća ljudi koji su zahtijevali osmosatno radno vrijeme. Vlasti su na štrajkače i prosvjednike poslale velike policijske snage, pa je izbio žestoki sukob tijekom kojega je šest radnika ubijeno, a pedesetak ranjeno. Mnogo je prosvjednika uhapšeno, a lideri štrajka izvedeni su pred sud. Petero ih je osuđeno na smrt, a trojica na dugogodišnju zatvorske kazne.

Odlukom Druge internacionale 1889., Prvi maj je proglašen Međunarodnim praznikom rada, a s vremenom se počeo slaviti diljem svijeta. U mnogim zemljama Europe Prvi maj je neradni dan, no velika je razlika između toga kako se obilježava u Hrvatskoj i drugdje.

Maksimirski grah kao ključni simbol Praznika rada u Hrvatskoj

U Hrvatskoj na Prvi maj većinom izostaju prosvjedi, iako ih se ove godine najavljuje nekoliko te je najpoznatiji po tome što se u zagrebačkom parku Maksimir dijeli besplatan grah koji osiromašena masa pokušava dobiti. Tradicionalno je i pojavljivanje dugogodišnjem zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji obožava dijeliti besplatan grah raji, koja je pak oduševljena što im je baš on nasuo to jelo u zdjelicu.

U socijalističkoj Jugoslaviji se pak Prvi maj povezivao s masovnim odlaskom radnih ljudi na izlete i roštiljanje te baš i nije bilo velikih prosvjeda.

Hrvatska verzija Prvog maja se već duže vrijeme pokazuje prilično tragikomičnom i politički impotentnom kada se usporedi s velikim prosvjedima koji se na Međunarodni praznik rada događaju u velikim gradovima diljem svijeta. Dovoljno je podsjetiti se kako je Prvi maj u svijetu izgledao prošle godine.

U Parizu prošle godine veliki sukobi prosvjednika i policije

U Parizu su održani veliki prosvjedi, na kojima je došlo do žestokog sukoba policije i prosvjednika, naročito dobro organiziranih skupina zamaskiranih mladića koji su snage reda čak napali molotovljevim koktelima. Na pariškim ulicama su bile tisuće ljudi tijekom prvomajskih prosvjeda koji su između ostaloga skandirali “Fašisti van”. Žestoko je bilo i u Čileu, s obzirom na to da se specijalna policija sukobila s prosvjednicima u glavnom gradu Santiagu, a još veći prosvjed je bio u Venezueli, i to protiv ljevičarskog predsjednika Nicolasa Madura.

U indonezijskoj Jakarti su kordoni policije okruženi bodljikavom žicom morali štititi predsjedničku palaču na koju su marširale tisuće bijesnih radnika. Tražili su povećanje minimalne plaće, zdravstveno osiguranje i bolje uvjete rada od indonezijskih vlasti. Deseci tisuća su prosvjedovali i u glavnom gradu Filipina, Manili, u znak solidarnosti s radnicima svijeta i protiv politike filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea.

Za Prvi maj se prosvjeduje na svim stranama svijeta

U američkom Portlandu prošlogodišnji prvomajski prosvjedi su prema službenoj ocjeni policije eskalirali u ulične nerede, a diljem SAD-a su stotine tisuća prosvjedovale za prava radnika i protiv migracijske politike predsjednika Donalda Trumpa. Prosvjedovalo se i u New Yorku - u kojemu su i mnogi uhapšeni - Los Angelesu, San Franciscu, Nashvilleu, Phoenixu i brojnim drugim gradovima SAD-a.

Prošle godine za Prvi maj se prosvjedovalo i u Pakistanu, Indiji, Ukrajini, Turskoj, Argentini, na Šri Lanki, u Portugalu itd.

Berlinski prvomajski prosvjed je tradicionalno žestok

No vjerojatno najpoznatiji prvomajski prosvjedi su oni u Berlinu koji se svake godine već tradicionalno pretvore u žestoki ulični rat policije i radikalnih prosvjednika. Berlin je i inače ljevičarski grad - na prošlim lokalnim izborima ljevičarske stranke su dobile dvije trećine glasova - a za Prvi maj napose marširaju oni s radikalne ljevice koji se svake godine u kvartu Kreuzberg sukobljavaju s policijom.

U svakom slučaju, nema sumnje da će se i Prvog maja 2018. žestoko prosvjedovati diljem svijeta. U Hrvatskoj se to izgleda ne može očekivati.