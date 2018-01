VIDEO Vlada ribarima obećala potpunu zaštitu u Piranskom zaljevu: "Večeras mirno spavamo"

Foto: Hina

U MINISTARSTVU poljoprivrede danas poslijepodne održan je sastanak ministra Tomislava Tolušića i predstavnika drugih resora s istarskim ribarima koji traže siguran i nesmetan rad u Savudrijskoj vali i rješenje za kazne iz Slovenije.

Ribari se nadaju da će se na sastanku pronaći rješenje, prije svega za kazne kojima Slovenija prijeti hrvatskim ribarima.



"Pritisak se osjeća i prisutan je kod svih ribara i nije svejedno ni jednostavno ribariti u takvom okruženju. Premda iz vlade poručuju kako Slovenija nema pravo provoditi svoje zakone na hrvatskom teritoriju, ribarima to ništa ne znači nego traže konkretne odgovore", kazao je u srijedu Hini savudrijski ribar Danilo.



Ponovio je kako ribari traže osobnu sigurnost i slobodu, odnosno mogućnost slobodnog i nesmetanog rada na području Hrvatske.

Nakon sastanka rečeno je da će ribari biti potpuno zaštićeni i da će moći ribariti ondje gdje su i do sada ribarili.

"Dobili smo garanciju da će interesi hrvatskih ribara biti zaštićeni", rekao je jedan od predstavnika ribara.

"Od večeras mirno spavamo, država stoji iza nas", rekao je predstavnik udruge Mare Croaticum. No nije želio konkretno kazati čime im je vlada garantirala slobodu ribarenja i zaštitu.

"Od kazni neće biti ništa", dodao je.

"Ja sam imao čast upoznati Janjića u Vukovaru. Ja bih apelirao na njega da se mi Istrani znamo jako dobro boriti, samo ćemo to sada na miru napraviti. A dečki moji, ako bude trebalo, a nadam se da više nikada neće to nama u životu trebati", rekao je jedan od ribara.

Danilo Latin, ribar iz Savudrije, komentirao je sastanak.



"Mi ćemo nastaviti s našom ribarskom aktivnosti, ovisno o izlovu. Kao do sada, naš izlazak na more nije bio uvjetovan političkim ciljevima, nego smo na more izlazili radi egzistencije. Dobili smo obećanje da Hrvatska stoji čvrsto iza građanina i ribara i da on neće snositi nikakve kazne koje će možda raspisati Slovenija. Danas smo na postavljena pitanja dobili kvalitetne odgovore. Iz tog razloga strah koji se uvukao među ribare je nestao. Od danas ćemo ja i moje kolege uz pratnju policije i dalje ribariti kao i do sada. Zahvaljujem MUP-u na adekvatnom rješenju, do sada nismo imali nikakvih većih poteškoća osim stresa", rekao je Danilo Latin.

Uz Ministra poljoprivrede bili i predstavnici vlade



Uz Ministra poljoprivrede na sastanku su bili predstavnici ministarstava vanjskih i europskih poslova, unutarnjih poslova i pravosuđa.



Ministarstvo poljoprivrede navelo je da će se na sastanku razmotriti trenutna situacija vezana za problematiku ribolova u Savudrijskoj vali te dogovoriti daljnje aktivnosti.



Slovenska strana tvrdi da je od prošlog tjedna započela s implementacijom arbitražne presude jer je granična linija na moru prema arbitražnom rješenju "jasna" i s točno određenim koordinatama te da Sloveniji pripada 80 posto Savudrijske vale, odnosno Piranskog zaljeva.



Da love u Piranskom zaljevu, kako su to do sada tradicionalno činili godinama, ribari iz Savudrije i iz Umaga, prema stajalištu Ljubljane, trebali bi od slovenskih vlasti tražiti posebne dozvole.Ako do sredine zaljeva budu i dalje plovili bez njih, izdavat će im se rješenja o kazni koja im se mogu naplatiti i kad pređu kopnenu granicu i dođu u Sloveniju, stajalište je slovenskih vlasti.Premijer Andrej Plenković komentirao je na početku današnje sjednice vlade, prve u novoj godini, slovensku najavu o naplaćivanju kazni hrvatskim ribarima rekavši da isto može poduzeti i hrvatska strana protiv slovenskih ribara ako bude potrebno.Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec kazao je u srijedu da slovenska policija ima pravo naplaćivati kazne hrvatskim ribarima koji uđu u slovenske vode u Piranskom zaljevu."Mi i dalje Sloveniju pozivamo da izbjegava jednostrane poteze, da izbjegava incidente. Nema nikakvog problema u tome da naša policija snima sve slovenske brodice koje dođu u naše vode", rekao je premijer istaknuvši da je najmanji problem izdavati kazne."Sukladno ovome što govori slovenska strana, to naravno može i hrvatska strana. Ima sve podatke i ako do toga dođe, naravno da ćemo i mi posegnuti za takvim koracima."Nakon sastanka u Ministarstvu poljoprivrede, koji je počeo nešto iza 13 sati, bit će izdano priopćenje.