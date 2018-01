VIDEO Vulkan u Papui Novoj Gvineji eruptirao prvi put u povijesti, stotine ljudi evakuirane

Screenshot: YouTube

VULKAN u Papui Novoj Gvineji za kojeg se smatralo da je neaktivan eruptirao je prvi put u povijesti i natjerao stotine stanovnika na evakuaciju.

Vulkan visok 365 metara na otoku Kadovar počeo je eruptirati u petak, a u nedjelju je snimljen kako izbacuje dim i pepeo više od 2 kilometra u visinu. Više od 500 stanovnika otoka je evakuirano, a stručnjaci su upozorili na mogućnost odrona tla i tsunamija u tom području.

"Teško je predvidjeti što bi se moglo dogoditi"

Vulkanolog Chris Firth sa sveučilišta Macquarie izjavio je da do sada nije bilo zabilježene erupcije ovog vulkana, ali znanstvenici nagađaju da je on mogao biti jedan od dva "goruća otoka" koje je u 17. stoljeću u svom dnevniku opisao engleski pirat i pomorac William Dampier, ali za to ne postoje dokazi.

Međutim, Firth je izjavio da je Dampierov zapis stoga možda posljednja zabilježena erupcija vulkana na Kadovaru koja se dogodila tijekom njegove potrage za Australijom, a ova erupcija je prva dokazana u novijoj povijesti.

Stručnjaci nastavljaju proučavati ponašanje vulkana, a Firth je naglasio: "Teško je predvidjeti što bi se moglo dogoditi, jer nemamo ništa s čime bismo ovo usporedili".