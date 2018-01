VIDEO Željka Markić u Rumunjskoj na lošem engleskom širi obiteljašku propagandu

Foto, Video: Facebook



LICE čelnice udruge U ime obitelji Željka Markić ovih je dana prisutno u rumunjskim medijima i na društvenim mrežama. Markić sudjeluje u propagandnoj kampanji ultrakonzervativne europske asocijacije European Dignity Watch u toj istočnoeuropskoj zemlji, čiji je cilj da se, kao i u Hrvatskoj, Ustavom onemogući otvaranje institucije braka istospolnim parovima.

Početkom 2016. godine organizirano je sakupljanje potpisa za zabranu gej braka, a od dvadeset milijuna Rumunja svoj potpis je toj inicijativi dalo njih tri milijuna. Cijelu je kampanju pratila glasna podrška tamošnje Pravoslavne crkve, kao i brojne homofobne izmišljotine.

Sada se razmatra raspisivanje referenduma na tu temu, a Željka Markić se preko European Dignity Watcha uključila u tu kampanju snimivši kratki video na ne baš do kraja tečnom engleskom jeziku, u kojem vrši pritisak na rumunjske političare da se pokore zahtjevima tamošnje verzije obiteljaša i utjecajne crkve.



Markić kaže da su rumunjski političari poput Ceausescua ako je ne poslušaju



Vrijedi spomenuti da su se Željka Markić i njena udruga više puta u javnosti žalili na to da se Hrvatskoj izvana npr. "nameće rodna ideologija", a sada ona osobno u drugoj državi lobira i propagira što bi tamošnji političari trebali učiniti.



Zanimljivo je da se Markić inače dugo bavila prevođenjem sa stranih jezika i da ima i registriranu tvrtku koja se time bavi, a uspjela je u 38 sekundi govora na engleskom jeziku napraviti niz pogreški u izgovoru i gramatici. Primjerice, umjesto da kaže “these voices”, izgovorila je “this voices”, a par puta pokazala je da ne zna koristiti određeni i neodređeni član u engleskom, tj. “the” i “a”, pa je rekla “since it became democratic country” iako je ispravno “a democratic country”. Spominje i “marriage between man and woman”, umjesto “between a man and a woman”.



Tarzanski engleski Željke Markić u tom propagandnom videu dodatno je istaknut činjenicom što je njena izjava titlovana, a u titlovima ispravno piše što ona pogrešno izgovara ili propušta izgovoriti.