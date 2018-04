VIDEO Živi zid u punom Lisinskom održao prvi kongres, Pernar, Bunjac i Sinčić izazvali ovacije govorom

Foto: Marko Prpić/ Pixsell



ŽIVI zid održao je svoj prvi stranački kongres u nedjelju poslijepodne u Zagrebu, na kojem je predstavio program i dijelove javnih politika za koje je rečeno da će na njima temeljiti predizbornu kampanju te da će neki od autora biti kandidati za ministre.

Stranački program pod nazivom „Hrvatska jednakih mogućnosti za sve“ predstavljen je u atmosferi spektakla, novinari nisu imali popratne dokumente ni uvida u dnevni red, a Kongres je zaustavljen da bi se vodstvo i autori politika obratili javnosti u dnevnicima nekih hrvatskih televizija.



Sinčić: Nismo udruga boraca protiv deložacija



Predsjednik Ivan Vilibor Sinčić kazao je da je Živi zid važan politički faktor u Hrvatskoj politici, da ima 17 tisuća članova i da je prema podacima istraživanja javnog mnijenja treća stranka s rejtingom od 13,5 posto.



"Današnji kongres je samo početak", rekao je.



Po Sinčiću, ključno je Živi zid vjeruje da može napraviti ono što smatra da treba i da ima političku volju za to, a to, rekao je, nedostaje hrvatskoj politici.



Ocijenio je da je korupcija najveći hrvatski problem, koja počinje od Sabora do sitne svakodnevne korupcije, zbog čega je porazan podatak istraživanja da 95 posto ljudi ne bi prijavilo korupciju jer ne vjeruju da bi je država procesuirala.



Kazao je da okupljanjem Živi zid nastoji pokazati da nisu samo "udruga boraca protiv deložacija" niti su populisti već da nude konkretne prijedloge koje trebaju svim ljudima, bez obzira na njihovo ideološko opredjeljenje.



Dominik Vuletić predstavio je program za pravosuđe, kojim se predlaže donošenje novog Ovršnog zakona kakav je u Sloveniji, uvođenje ograničenja troškova postupka, te reformiranje izbora sudaca i državnih odvjetnika.



Dinko Štimac i Dean Kutičić kazali su da zdravlje nije privilegija već temeljno pravo svakog čovjeka i zatražili povećanje broja zdravstvenih radnika, zaustavljanje odljeva liječnika, nove dijagnostičke uređaje i ukidanje dopunskog zdravstvenog osiguranja.



Branimir Bunjac predlaže cjelovitu reformu mirovinskog sustava, ukidanje „uhljebničkih“ institucija HDZ-a SDP i HNS-a poput niza agencija, povratak radnika iz inozemstva, zaštitu trudnica i rodilja koje "poslodavci kažnjavaju" jer imaju djecu, i odbijanje prijedloga o radnom vijeku do 67. godine.Stjepan Šterc rekao je da je demografija pitanje opstanka i budućnosti i da ju treba povjeriti potpredsjedniku vlade koji izravno odgovara premijeru. U Hrvatskoj je dvije trećina građana na rubu siromaštva, a profit banaka iznosi 16 milijardi kuna, kazao je Šterc i predložio porez na imovinu banaka kojim će se puniti fond demografske obnove.Snježana Sabolek i Petra Horvatić govorile su o socijalnoj politici koja će ukloniti siromaštvo, beskućništvo i glad, te da će uskladiti cijene režija s kupovnom moći građana.Ivan Pernar je optužio hrvatsku politiku da je “sluganska“ i najavio izlazak Hrvatske iz EU i NATO-a, proglašenje Hrvatske trajno vojno neutralnom zemljom, te jačanje suradnje s brzorastućim zemljama (BRICS) kao što su Kina, Rusija, Indija i Brazil.Ivan Šimić najavio je da će 30 puta povećati izdvajanja za inovacije i nove tehnologije, a Jasmina Adžić Sikirić besplatno obrazovanje u cijelosti, u što spada i besplatan prijevoz i topli obrok.Pavao Josić i Denis Martinić izložili su poreznu i monetarnu politiku istaknuvši da Živi zid ne želi euro, već hrvatsku kunu. Najavili su smanjenje poreznih stopa uključujući i PDV. Kazali su da žele prekinuti dužničko ropstvo, te da žele "hrvatsku valutu u rukama građana“.

Tijek događaja:

19:50 Na kraju kongresa na binu su se popeli svi govornici, a Ivan Vilibor Sinčić kazao je kako će pred parlamentarne izbore Živi zid predstaviti svoju vladu. Skup je završen domoljubnim pjesmama.

18:40 S posebnim ovacijama dočekan je Ivan Pernar.

"Sanjao sam ovaj dan. Moja uloga je boriti se za svoj narod i državu, a ne da se naši građani moraju boriti u stranim zemljama za strane interese", počeo je Pernar. Prekidan je pljeskom.



"HDZ nam je devedesete govorio da ćemo biti kao Švicarska. Međutim, švicarski vojnici nisu u Afganistanu nego u Švicarskoj. U Švicarskoj godišnja vinjeta na svim autocestama je 40 eura. Godišnja. Vi za taj novac ne možete od Zagreba do Dubrovnika i nazad", rekao je Pernar i pozvao na izlazak iz EU.



"Izlazak iz EU je uvjet bez kojeg se ne može biti slobodan. Ako oni traže sluge, u Živom zidu ih neće naći", rekao je Pernar.

"Mi želimo da Hrvatska surađuje s brzorastućim zemljama. Kina, Indija, Rusija, Južna Afrika. Mi želimo slobodno društvo", dodao je.

"Hrvatska je kao članica NATO-a sudjelovala u invaziji na Libiju. Tamo sada ljudi žive katastrofalno", rekao je Pernar komentirajući politiku SAD-a.

18:24 Nakon Bunjca riječ je uzeo demograf Stjepan Šterc. On inače nije član Živog zida.

"Hvala vam na pozivu, zahvaljujem se što ste prepoznali program od ključne važnosti za Hrvatsku. To nije svjetonazorsko pitanje, već pitanje opstanka u budućnosti. Ako neće oni koji su trebali, onda ćete to napraviti vi", rekao je Šterc na početku svog govora o demografiji.

18:15 Nakon nekoliko govornika na binu se popeo Branimir Bunjac.

"Dolazi vrijeme kada će Živi zid sastavljati svoju vladu", rekao je Bunjac na početku svog govora. Govorio je o radu i mirovinskom sustavu.

17:25 Govor drži Ivan Vilibor Sinčić. Predstavljen je kao budući premijer. Njegov govor o rastu Živog zida svako nekoliko sekundi prekine se velikim aplauzom.

"Ja svoj posao želim obaviti do kraja. Da što prije donesemo promjenu u Hrvatsku. Svaki dan smo sve jači", rekao je Sinčić.

17:10 Prikazan je video o nastanku Živog zida.

17:00 Oko 17 sati počeo je prvi stranački kongres. Stotine ljudi u punom Lisinskom skandiraju "Živi zid".