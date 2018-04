Vilim Ribić odlazi s mjesta sindikalnog šefa, tvrdi da sindikate kritiziraju mrzitelji države i javne potrošnje

Screenshot: HRT

DUGOGODIŠNJI predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić najavio je prije tjedan dana da se više neće kandidirati za tu funkciju koju je obavljao od 1993. godine. Nastavit će raditi na savjetničkom mjestu.

Sindikalist Ribić, poznat i po skupim majicama s logom krokodila te po letovima skupom business klasom, danas je gostovao u Intervjuu tjedna gdje je govorio o prosvjedu 1. svibnja ali i o svom odlasku te o politici vlade.

"Ne možemo se složiti s vladinim programom jer je to nastavak jedno te iste politike. To je politika koja ne odgovara trenutnim okolnostima. Okolnosti su izvanredne. Za tako nešto je potrebna nekonvencionalna ortodoksna politika. To znači da je potrebno i potaknuti potrošnju i povećati plaće. Sve zemlje u okruženju podižu svoje plaće i ne boje se da će to utjecati na konkurentnost, a hrvatskoj vladi je jedan od ciljeva je upravo konkurentnost.

Mi ćemo možda s niskom cijenom rada troškovno biti konkurentni u okruženju, ali nije jasno kako ćemo biti konkurentni ako nemamo u zemlji dovoljno radne snage da nešto proizvede, ako kasnimo s isporukama jer nemamo radnika, ako gubimo tržište u inozemstvu. Je li veća šteta podići plaće i povećati potražnju i potrošnju ili nešto izgubiti na konkurentnosti", rekao je Ribić.

Pozvao je građane na prosvjed 1. svibnja

Pozvao je građane da se pridruže prosvjedu 1. svibnja koji se održava pod sloganom "Reforma za ljude" te izrazio sumnju da će se odazvati u masovnijem broju.

Rekao je kako većina njih očekuje da se netko drugi izbori za njihova socijalna prava, što nije slučaj u Francuskoj, Njemačkoj i drugim europskim državama.

"Idemo u prosvjednu povorku protiv ovakve ekonomske politike, protiv reformi koje nisu pripremljene za ljude. Vidjet ćete da svih ovih 70 i nešto posto nezadovoljnih Vladinom politikom neće doći masovno na taj prosvjedni skup", kazao je među ostalim Ribić.

Odlazak nakon 25 godina

Je li to poruka da je vrijeme da i ostali predsjednici ustupe mjesto drugima, upitan je Ribić od strane voditeljice.

"To nije poruka ostalim čelnicima sindikata. Svi ti koji kritiziraju sindikate, to je ta vrsta jedne tendenciozne kritike koja ide iz redova mrzitelja države, javne potrošnje, sindikata, organiziranog rada. To je takva ideologija.

Moj rad je bio čist, bez mrlje, 28 godina, stvarao sam sindikat iz ničega, nešto smo stvorili, napravili, nije bilo nikakvog razloga za prljave kritike koje sam proživljavao.

U sindikatima nema jagme za funkcijama, one ljude koji nešto znaju, koji su nešto prošli treba držati kao kap rose na latici ruže. Treba te ljude čuvati, a ne ih se rješavati. Ako ti ljudi dobivaju tajnim glasanjem većinu i ako nitko ne konkurira za te pozicije valjda su članovi zadovoljni s time što se čini. To je čista demokratska pozicija. Ja sam uvijek tajnim glasanjem dobivao najviše glasova za Veliko vijeće.

Nisam ja bio faraon zato što se meni ostajalo na funkciji već su me ljudi podržavali.

Sada kad mi je ostalo četiri godine do mirovine vrijeme je da pripremimo organizaciju na to da ne ovisi o jednom čovjeku, da se drugi iskušaju u pregovorima i u vođenju sindikata, da ne ostavim jednu rupu u sindikatu, da ne bude logika poslije mene potop. Meni je do tog sindikata jako stalo", rekao je Ribić.

Spomenuo je i izgradnju zgrade za koju kaže da je to bio čist posao, ali je smetao neoliberalima.