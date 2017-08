Više nema dovoljno ovaca, pa se oporezuju zgrade

Foto: Index/Pixsell/Davor Puklavec



NEMOJTE misliti da načelnicima, gradonačelnicima, pročelnicima, zastupnicima i svoj toj neofeudalnoj sviti koja vlada Hrvatskom nije jasno kako nas ima sve manje. Realno, Hrvata je ispod četiri milijuna, a podaci o iseljavanju su sve gori i gori.



A to znači i sve manje novca za namještene javne nabave, za besmislene novogradnje, za automobile s trozonskim klimama i za plaćanje cijelog onog sustava sitnih stranačkih aktivista u vidu davanja raznih vijećničkih i drugih mjesta. Novca u velikom dijelu Hrvatske nema – jer nema više ovaca koje uredno plaćaju poreze. Radnici odlaze, ali počinju odlaziti i firme. Odlazi se tamo gdje su plaće veće, a porezi i davanja manji (nemojte sada kako i Njemačka i slične zemlje imaju poreze na plaće slične našima – imaju, ali imaju i zarade od preko 100.000 eura godišnje).



Ne žele vam to priznati – ali politička vrhuška Hrvatske te oni privrednici slizani s politikom mrze dan kada smo ušli u EU. Zamislite, dogodila im se nevjerojatna situacija – radnik pokaže srednji prst i ode u Njemačku ili Irsku. Ne možete više sezonca staviti u sobu sa šestoricom, a programeru koji zarađuje 10.000 kuna nabiti progresivnog poreza na plaću kao da je u pitanju 10.000 eura.



I politika se onda sjetila – idemo oporezovati nekretnine! Ovaca za šišanje je sve manje, ali zato imamo milijune nekretnina u Hrvatskoj. Što to ne bi oporezovali? Što im ne bi uzeli do zadnjeg, nezahvalnom narodu koji se udostojio otići negdje drugdje raditi? Ali kuće ne mogu odvesti, zato – oderi!



Bajka o zamjeni komunalne naknade



Do sada smo, istina, plaćali komunalnu naknadu – no po samom nazivu, "naknada" je strogo namjensko davanje. Sukladno zakonu, koristi za sljedeće: odvodnju atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i krematorija te javnu rasvjetu. Iznimno, mogu se upotrijebiti i u svrhu građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja te financiranja građenja i održavanja javnih građevina sportske i kulturne namjene.



Znači, ako nema za plaće stotinu beskorisnih općina, ili ako nema za novi načelnikov BMW, onda on to ne može kupiti iz komunalne naknade. Ali, kada se uvede porez na nekretnine – onda će moći. Dok naknade idu u namjensku blagajnu, porezi idu u onu opću. Pa kada malome od načelnika bude trebalo radno mjesto u lokalnoj turističkoj zajednici, malo će porez ići gore. Pa kada manjinskom zamjeniku gradonačelnika bude trebao isti auto kao gradonačelniku, što ne bi porez opet išao gore?



Navodno će se gledati starost i stanje nekretnine. No, većina naših nekretnina, pri čemu mislim prvenstveno na kuće, dograđivana je desetljećima. Hoće li se uzeti godina gradnje kada je dida sagradio potleušicu prije 60 godina ili kada je unuk prošle godine proširio kuću za kupatilo kako bi iznajmljivao gornji kat?



Gledat će se, navodno, i stanje nekretnine, što će vjerojatno procjenjivati neki činovnici. Pa se poslije žali, ako misle da vam je stanje kuće odlično. Hoćete li ih i pustiti, kao zadnji jadnici, da vam se šeću po nekretnini i procjenjuju je? Mogu je tako i odmah pripremiti za ovrhu! Da ne troše vrijeme poslije…



Slažemo se s HDZ-ovim Božidarom Kalmetom, koji je 2012. godine govorio: "Porez na imovinu udar je na građane koji su desetljećima štedjeli gradeći vikendice. Ljudi u mirovini u njima neće moći uživati jer će ih biti prisiljeni prodavati. Osim njih, porez neće moći plaćati ni vlasnici u prvom redu do mora, u slučaju da se porez bude procjenjivao prema vrijednosti kuća. Tada će ih biti prisiljeni prodavati strancima, i Hrvati, nakon stoljeća onoga što su čuvali, ovoga puta to neće moći sačuvati". Podsjetimo se što je HDZ govorio o porezu na nekretnine.No, HDZ je po dolasku na vlast promijenio stav o tom porezu.Hrvati imaju ogroman broj nekretnina ponajviše iz razloga što je ulaganje u cigle bilo u Jugoslaviji jedno od malo mogućih ulaganja. Dinari su bili inflatorni, za devize su vas uvijek mogli pitati odakle vam, obveznice bi također pojela inflacija, dionice nisu ni postojale. Ako niste htjeli sve pojesti i popiti – ulagali ste u nekretnine.Dodatno, za te ste nekretnine uvijek platili porez i to višestruko – i na plaću, pa onda za cigle, pa za namještaj i sve ostalo. Hrvatska nije zemlja koja ima porezne olakšice za obnovu obiteljske zgrade ili tehnike, ili bilo čega vezano za nekretnine, a na sve plaćate jedan od najvećih PDV-ova u svijetu. Dakle, platite prvo porez na plaću, pa na sve ugrađeno u kuću, a sada i treće – porez na nekretninu.Dodatni cilj poreza na nekretnine koji postoji u zapadnim državama – stimuliranje ulaganja u poduzetništvo i dionice, a ne u cigle, je li to moguće u Hrvatskoj? Koliko Hrvata ima neki višak, uštedu na kraju mjeseca koji može odvojiti za ulaganje?Koliko vas uopće ima nekretnine 1/1, a koliko vas ima nekretnine koje su podijeljene na hrpu rođaka, od kojih za neke ne znate ni da su živi? Tko će od vas plaćati porez? Hoćete li plaćati za rođaka u Australiji ili za onoga s kojim ste u svađi? Država će fino čekati da glavnica naraste, pa nekretnina ide na bubanj. Ne brinite, kupit će je netko. Lijepa je ovo zemlja, a ako Hrvati ne žele živjeti ovdje, naći će se netko drugi.Ministar financija Zdravko Marić pokušava opravdati porez na nekretnine time da predviđa ukidanje komunalne naknade, ukidanje spomeničke rente i ukidanje poreza na kuće za odmor, odnosno, objedinjavanje ta tri nameta u jedan u okviru poreza na nekretnine. Dozvolit ćete da tom ministru, bivšem Agrokorovom izvršnom direktoru, koji nije znao ništa što se događa u njegovoj firmi, također ne vjerujemo ništa - apsolutno ništa.Porez na nekretnine u doba kada ljudi napuštaju Hrvatsku je jednostavno – katastrofa i potpuno nepoznavanje i ekonomije i psihologije i općenito, vladanja zemljom. Kada ljudi odlaze, onda se porezi smanjuju, onda ne samo da se ovo ne bi trebalo uvoditi, nego bi još trebalo i svako ulaganje u nekretnine omogućiti kao poreznu olakšicu, smanjiti poreze na plaće, smanjiti porez na dobit i tako dalje. Odakle onda državi novac? Jednostavno – ukinite pola lokalnih samouprava koje ionako ničemu ne služe i omogućite gospodi načelnicima i gradonačelnicima da svoj talent i znanje iskažu u realnom sektoru.Vjerujem da će dosta Hrvata porez na nekretnine ipak pozdraviti – jer svatko ima nekog susjeda koji ima kvadrat ili 10 kvadrata više, pa eto, zli, kapitalistički susjed plaćat će više poreza. Samo se onda nemojte žaliti kada vas budu ovršavali. Štoviše, bit će to fina prilika za ući u vaše nekretnine za jeftine novce i još vam se smijati kako ste bili glupi.