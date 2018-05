Više od 50.000 migranata želi preko Hrvatske prijeći u EU, Dodik prijeti da će ih sve protjerati

Foto: Hina/EPA

PREDSJEDNIK Republike Srpske Milorad Dodik zaprijetio je u srijedu kako neće dopustiti da se na teritoriju tog entiteta privremeno smještaju migranti koji u sve većem broju stižu u Bosnu i Hercegovinu te je najavio da će svi oni koje policija RS pronađe biti protjerani na područje Federacije BiH.



BiH se suočava sa sve većim priljevom ilegalnih migranata koji u tu zemlju ulaze iz pravca Srbije i Crne Gore, a u jednom parku u starom dijelu Sarajeva već je niknulo "divlje" šatorsko naselje u kojem borave stotine "ilegalaca" koji pokušavaju nastaviti put ka Hrvatskoj.



Gradske i općinske vlasti u Sarajevu zatražile su hitnu intervenciju Predsjedništva BiH i Vijeća ministara kako bi se taj problem riješio jer boravak migranata na otvorenome za njih predstavlja humanitarni, logistički i sigurnosni problem.



Pojavili su se prijedlozi da se za migrante osigura smještaj u nekoj od brojnih vojarni koje su izvan uporabe s obzirom da je riječ o imovini kojom raspolaže država.



Dodik i vlasti u RS-u, pak, tvrde kako to nije državna nego entitetska imovina pa odbijaju prihvatiti bilo kakvu odluku Vijeća ministara BiH s tim u vezi.



"Mi nećemo dopustiti da na prostoru Zalužana kod Banje Luke ili kod Kalinovika ili u bilo kojem drugom mjestu ili objektu u Republici Srpskoj budu smješteni migranati. U naše ime ne može nitko donositi odluku o tome", izjavio je Dodik lokalnim medijima komentirajući mogućnost da vojarne pokraj Banje Luke ili Kalinovika budu pretvorene u azilantske centre.



Dodik je dodatno zaprijetio kako će zatražiti da policija RS sve migrante koje zatekne "sprovede u Federaciju BiH".



Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić upozorio je kako se ostvaruju prognoze o tome da bi ova godina mogla potaknuti veći broj ilegalnih migranata "zaglavljenih" na području između grčkih otoka i Srbije i Crne Gore, u pokušaju ulaska u BiH i dolaska do Hrvatske, a potom i drugih država članica Europske unije.



Procjenjuje se da je riječ o oko 50 tisuća migranata, čije je željeno odredište neka od zapadnoeuropskih država.



"Mi sami ne možemo riješiti taj problem, u to se moraju uključiti tijela EU-a", kazao je Mektić.



U Ministarstvu sigurnosti BiH razmatraju i prijedlog brze uspostave kontejnerskog naselja kod Doboja, u kojemu bi privremeni smještaj mogao biti osiguran za oko dvije tisuće migranata.