Vlada napokon otkrila prave brojke: Crkvi godišnje iz proračuna ide 600 milijuna kuna

VLADA je početkom prosinca dala opširan odgovor na pitanje koliko novaca i iz kojih izvora odlazi na financiranje vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj pa su tako otkrili da je u tri godine, 2014., 2015. i 2016., iz državnog proračuna Katoličkoj crkvi isplaćeno 1,066 milijardi kuna, dok je ukupno svim vjerskim zajednicama u RH isplaćeno 1,123 milijarde kuna.

>> INDEX OTKRIVA Vlada laže, Crkva je u tri godine dobila milijardu kuna više nego što su rekli

No, nakon napisa Indexa kako su zaboravili na trošak vjeroučitelja koji iznosi dodatnih najmanje 250 milijuna kuna godišnje, kao i da treba ubrojiti i ostala davanja, te upita saborske zastupnice Anke Mrak Taritaš, vlada je danas korigirala iznos koji iz proračuna godišnje ide Crkvi.

Nova računica uključuje izdavanja Ministarstva kulture za obnovu dobara u vlasništvu Crkve i izdavanja Ministarstva znanosti za vjeroučitelje, pa na početni iznos od 1.006 milijardi kuna treba dodati gotovo 800 milijuna kuna! Tako se dolazi do računice da se za Crkvu godišnje izdvaja oko 600 milijuna kuna. Direktno iz proračuna. Naravno, u ovu računicu ne ulaze pokloni i izdavanja županija, općina i gradova.



Prvotni odgovor odnosio se samo na Ministarstvo financija



Prvotno je saborska zastupnica i predsjednica GLAS-a, Mrak Taritaš, tražila podatke o financiranju vjerskih zajednica iz državnog proračuna RH. Vlada je odgovorila kako je iz državnog proračuna Katoličkoj crkvi isplaćeno 1,066 milijardi kuna. No, taj iznos bio je samo onaj isplaćen s pozicije Ministarstva financija.



Mrak Taritaš sada je tražila da joj se odgovorili što je s isplatama za dušobrižništvo, održavanje sakralnih i drugih objekata te rad vjeroučitelja, odnosno plaćanja koja idu s drugih ministarstva.



Vlada je otkrila da je Ministarstvo obrane u razdoblju od 2014. do 2016. godine utrošilo 23.771.391,47 kuna za potrebe duhovne skrbi.



Ministarstvo unutarnjih poslova je za dušobrižništvo katoličkih vjernika prema Ugovoru između Svete stolice i Republike Hrvatske iz 2002. godine, u razdoblju od 2014. do 2016. godine, utrošilo 500.000,00 kuna godišnje, odnosno 1.500.000,00 kuna za navedeno razdoblje.

Ministarstvo za socijalnu politiku izdvojilo gotovo 2,6 milijuna kuna



Vlada Republike Hrvatske i Hrvatska biskupska konferencija 31. listopada 2005. godine sklopili su Ugovor o dušobrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama te ustanovama socijalne skrbi. Temeljem navedenog Ugovora, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je u razdoblju od 2014. do 2016. godine uplatilo Hrvatskoj biskupskoj konferenciji iznos od 2.590.000,00 kuna



Temeljem navedenog Ugovora, u razdoblju od 2014. do 2016. godine Ministarstvo zdravstva uplatilo je 768.000,00 kuna godišnje, odnosno 2.304.000,00 kuna za prethodno navedeno razdoblje.



Ministarstvo kulture je u razdoblju od 2014. do 2016. godine u okviru zaštite spomenika kulture Ministarstva kulture utrošilo ukupno 139.388.668,00 kuna a od toga je otišlo za očuvanje dobara u vlasništvu Katoličke crkve 117.483.839,50 kuna.

Za vjeroučitelje se pozivaju na podatke iz 2014. godine



No, zanimljivo je pojašnjenje vezano za plaće vjeroučitelja, a s tom temom detaljno se bavio Index.



"Ministarstvo znanosti i obrazovanja je imalo podatke o broju učitelja po pojedinim predmetima do travnja 2014. godine kada je vođena vlastita evidencija o zaposlenicima odnosno prije prelaska na Centralni obračun plaća. Tada su radna mjesta bila šifrirana te je tako postojala i posebna šifra za vjeroučitelje. U 2014. godini bilo je ukupno 2.577 vjeroučitelja u osnovnim školama za koje je godišnje izdvajano 200,1 milijuna kuna te 585 vjeroučitelja u srednjim školama za koje je izdvojeno 42,4 milijuna kuna, odnosno ukupno 242,5 milijuna kuna. Podaci za 2015. i 2016. godinu u ovom trenutku mogu se samo procijeniti na otprilike 250 milijuna kuna godišnje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja ističe kako je trenutno u izradi šifrarnik radnih mjesta koji je u završnoj fazi te će se moći koristiti za statističke prikaze o radnim mjestima", stoji na kraju odgovora.

Današnjom dopunom odgovora na zastupničko pitanje Mrak Taritaš potvrđeno je pisanje Indexa o tome kako je vlada lagala kada je riječ o davanju Crkvi.