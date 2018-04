Vojni izvori otkrili: Prije raketiranja Sirije Rusi lovili britansku podmornicu

Screenshot: YouTube

BRITANSKI The Times od vojnih je izvora doznao da su ruske podmornice lovile britansku podmornicu u istočnom Mediteranu i tako je spriječile da raketira položaje u Siriji.

Sve se navodno odvilo i prije nego što je britanska premijerka Theresa May donijela odluku da Velika Britanija sudjeluje u raketiranju Sirije.

Pogon ruske podmornice klase Kilo toliko je tih da su ih na zapadu prozvali Crnim rupama jer ih je gotovo nemoguće otkriti na radaru ili sonaru. Naoružane su torpedima te krstarećim i protubrodskim projektilima.

Oružana moć britanske podmornice s druge je strane bila prilično ograničena na 20-ak Tomahawka.



The Times piše da su se u igru lovice uključili i američki izvidnički zrakoplovi koji su pratili kretanje ruskih brodova, no Rusi su odgovorili dižući svoje zrakoplove opremljene protupodmorničkim dubinskim bombama, a poslali su i dvije fregate.



Iako do pomorske bitke nije došlo, britanska podmornica nije mogla sudjelovati u napadu, nego su britanske udare morale izvršiti zračne snage koje su poletjele s Cipra.