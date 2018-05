Vojni pilot sjetio se kako je u Bljesku izgubio zapovjednika: "Pobijedili smo, ali ja slaviti ne mogu"

Foto: Damir Špehar/ Pixsell, Screenshot: Facebook

JEDAN od najboljih hrvatskih borbenih pilota, brigadir Hrvatske vojske Ivan Selak, posljednjih mjeseci u fokusu javnosti našao se zbog otvorenog protivljenja kupnji polovnih izraelskih vojnih aviona.



No Selak na svom Facebooku često piše svoja sjećanja iz vremena Domovinskog rata. Danas se tako u emotivnoj objavi sjetio zapovjednika kojeg je izgubio drugog dana akcije Bljesak, na današnji dan 1995. godine. Riječ je o danu kada je poginuo Rudolf Perišin, pilot koji je 1991. godine kao pilot JNA avionom MiG 21 sletio u Klagenfurt ostavivši tako JNA bez moćnog oružja.



Nesretnog 2. svibnja 1995. godine, drugog dana akcije Bljesak, njegov MiG pogođen je protuavionskim topovima u blizu Stare Gradiške, a Perišin se katapultirao iz zrakoplova. Pao je na neprijateljski teritoriji i zarobljen je.



Posmrtni ostaci legendarnog pilota vraćeni su članovima njegove obitelji 4. kolovoza 1997. godine, a nakon nešto više od mjesec dana, točnije 15. rujna 1997., pokopan je na groblju Mirogoj u Zagrebu.

"Mogao je reći idite, ali je rekao idemo"



Selakovo sjećanje na taj dan prenosimo u cijelosti.



"Jutro je. Nije još svanulo. Još jedno jutro, još jedno rađanje dana koje bolje da se nikada nije dogodilo. Kažu da je zora, svitanje, izlazak sunca, rađanje novog dana nešto najljepše. Kažu da je nova zora, novi izlazak sunca simbol ljepote, sreće, veselja, da je simbol novog života.



E pa nije , nije u mojem životu. Možda sam je volio prije. Više ne Previše je sjećanja, previše je tuge.



Drugi dan je operacije Bljesak. Ciljevi poznati ,podijeljeni. Kako, kuda, odakle, tko ,čime. A meteo??? Svanulo je ali sunca, simbola života, nema, muljaža od jutra, kako je u zoni cilja?





Čujemo da 24 ne mogu, mi moramo ,moramo zbog onih junaka na zemlji koji kada nas čuju i znaju da smo sa njima izvode nemoguće, njima ne smeta ništa. Ni bura ni jugo, ni kamen ni blato, ni sunce ni kiša, e zbog njih polijećemo i kad nije moguće.Dečki idemo, zadnje je što sam čuo da je moj zapovijednik eskadrile rekao, urezalo se to duboko u mozak. A mogao je jednostavno reći idite ili idi, zar bi netko zamjerio, e to je razlika koja opisuje čovjeka junaka i kukavicu.On je rekao I D E M O .Pravi vođa uvijek će reći ili idemo ili idem ,jer je vođa , jer je lider ,jer nije šupak.I otišli smo, bio sam u prvom, Marin u drugom, polijećemo prvi, 5 min iza Rudi i Zdenko. U zaletu na polijetanju pogled odlazi lagano lijevo i tada zadnji put vidim Rudijev avion i Rudija , upravo prolaze stazom za voženje.U djeliću sekunde prolazi misao, hoćemo li se svi vratiti i to je sve što je bilo od emocija u tom letu, nakon te trenutne slabosti pretvaraš se u stroj. Emocije marš van iz aviona. Imaš dvije opcije. Ubij ili budi ubijen i to je bit posla pilota borbenog aviona. I dalje neću, neću o kišici, vidljivosti ni kilometar, nemogućim uvjetima, o danu ranije kad kad smo odradili po normalnom meteu, o .......Zadaća je izvršena, vođa eskadrile se više nikada vratiti neće, kako da kažem uspješna zadaća kad se Rudi vratio nije, jednostavno ne mogu, ne mogu ni slaviti Bljesak jer izgubili smo zapovjednika, znam da je oslobođena velika teritorija, znam da smo pobijedili ,znam da se slavi pobjeda, da je to normalno, ali ljudi ja slaviti ne mogu, otišao je Rudi ,otišla su 42 junaka, ja slaviti neću i točka.Kajče nek ti je vječna hvala, leti nebeskim prostranstvima ili počivaj u miru, kako te volja. Nek je vječna slava i hvala junacima i vitezovima Bljeska.Počivajte u miru", napisao je Selak na svom Facebooku.