Vozila s 1,55 promila pa prijetila policiji: "Ko vas jebe, što mi možete, ja sam dijete branitelja"

Ilustracija: Goran Stanzl/PIXSELL (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta)



KRAJEM prošle godine, karlovački prometni policajci zaustavili su 22-godišnjakinju koje je vozila u pijanom stanju te su prilikom zaustavljanja doživjeli neugodno iskustvo.



Naime, djevojka je zaustavljena 23. prosinca oko 3 ujutro i ponuđen joj je alkotest Dreger.



Napuhala je 1,55 promila i ubrzo je počela vrijeđati policajce.



"Ja sam dijete hrvatskog branitelja, ja sam zaštićena"



Kako piše KAportal uz hrpu uvreda rekla im je da je dijete branitelja i da je kao takva zaštićena.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Smjestite me govna policijska, 'ko vas jebe, što mi možete pederi, ja sam dijete hrvatskog branitelja, ja sam zaštićena, 'ko vas jebe, slobodno me zatvorite, idioti jedni", rekla im je na licu mjesta a s uvredama je nastavila i u postaji prometne policije."Dobit ćete otkaz kad ja izađem, debili jedni, dao Bog da vam se djeca rodila mrtva", izvrijeđala ih je djevojka.Zbog vožnje u pijanom stanju sud ju je kaznio kaznom od 4000 kuna te s još 700 kuna zbog remećenja javnog reda i mira.Na triježnjenju je bila do popodneva sljedećeg dana, pa joj je stoga odbijeno 300 kuna kazne i morat će platiti ukupno 4400 kuna.Kako javlja KAportal , određena joj je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od šest mjeseci, a dodaju kako sud smatra da je trebalo takvu kaznu izreći kako bi se okrivljena klonila ubuduće počinjenja prekršaja i shvatila društvenu neprihvatljivost takvog ponašanja.