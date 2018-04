Vozite u Srbiju? Oprez, uveden je novi model kažnjavanja zbog prebrze vožnje

Screenshot: YouTube

NA SVIM autocestama u Srbiji počelo je kažnjavanje vozača na osnovu mjerenja prosječne brzine, piše beogradski B92.

Danas do 14 sati na šest velikih naplatnih postaja kažnjeno je oko 70 vozača, koji su prekoračili dozvoljenu brzinu od 120 km/h.

Ravnatelj policije Vladimir Rebić tim je povodom obišao naplatnu postaju Vrčin kod Beograda i potvrdio da će svi koji prekorače prosječnu brzinu, makar i za jedan kilometar na sat, morati platiti kaznu.

Kazna će se moći platiti na naplatnoj postaji

"Ne postoji način da mi ne primijenimo važeće propise koji dozvoljavaju maksimalnu brzinu od 120 km/h, tako da ne postoji ta tolerancija", rekao je Rebić novinarima.

Svi koji će zaraditi kaznu moći će je platiti na naplatnoj postaji i neće se morati isključivati s autoceste kako bi otišli u banku ili mjenjačnicu. Oni vlasnici vozila koji neće biti kažnjeni na licu mjesta, dobit će kazne na kućne adrese.

Strance će, pak, prometna policija zaustavljati odmah na naplatnoj rampi i kaznu će moći platiti kod najbližeg suca za prekršaje.

"Spremni smo i na gužve"

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Na novinarsko pitanje kako će sustav funkcionirati tijekom ljetne sezone i gužvi, Rebić je istaknuo da će u suradnji s Putevima Srbije obavijestiti ambasade zemalja čiji građani najviše koriste autoceste kako bi ih upozorili na mjerenje prosječne brzine, a na naplatnim postajama će na njihovim jezicima - turskom, njemačkom, engleskom i drugima, biti istaknuto da se mjeri prosječna brzina.

Kolike će biti kazne?

Za vožnju brzinom od 120 do 140 kilometara na sat propisana je novčana kazna u visini od 3000 dinara (oko 190 kuna), dok će za vožnju brzinom od 141 kilometra do 150 kilometara na sat vozač morati platiti kaznu od 5000 dinara (315 kuna).

S 10.000 dinara (630 kuna) bit će kažnjeni oni koji voze brzinom od 151 do 160 kilometara na sat, a kazna od 10.000 do 20.000 dinara (1260 kn) predviđena je za vožnju brzinom od 161 do 180 kilometara na sat, plus tri negativna boda i mjesec do 12 mjeseci bez vozačke dozvole.

Za divlju vožnju autocestama, brzinom od 181 do 200 kilometara na sat, kazna iznosi od 20.000 do 40.000 dinara, uz dan do 30 dana zatvora, šest negativnih bodova i tri do 12 mjeseci bez dozvole.

Od 100.000 do 120.000 dinara (oko 7500 kuna) morat će izdvojiti oni koji voze od 201 do 220 kilometara na sat, a slijedi im i od 15 do 60 dana zatvora, ali i 14 negativnih bodova i osam do 12 mjeseci bez vozačke dozvole.

Na kraju, za vožnju bržu od 221 kilometar na sat novčane kazne nema, ali je predviđena zatvorska kazna u trajanju od 30 do 60 dana, uz 15 negativnih bodova i oduzimanje dozvole na razdoblje od devet do 12 mjeseci.