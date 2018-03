VRAĆA SE ZIMA Iz Sibira stiže novi hladni val, i potrajat će. Evo gdje će pasti obilan snijeg

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, DHMZ

NAKON nekoliko iznadprosječno toplih dana za ovo doba godine - vraća nam se zima. I to na velika vrata.



Danas će još prevladavati promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu, a u Dalmaciji i grmljavinu, posebice ujutro i prijepodne. Od sredine dana češća, u zapadnim predjelima i dulja sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 9 i 14°C.



I sutra će biti promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja. Na Jadranu i u predjelima uz njega povremeno uz više oblaka moguća je kiša ili poneki pljusak. Poslijepodne jače naoblačenje sa zapada uz sve češću kišu prema kraju dana i u noći na petak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 0 do 5 na kopnu te od 6 do 10 na obali i otocima. Najviša dnevna uglavnom od 12 do 17°C, stoji u prognozi DHMZ-a.



Vraća se zima



U četvrtak ćemo se nalaziti točno na polovici ožujka, prvog mjeseca klimatološkog proljeća, ali zima se u Europi ne predaje. Na područje središnjeg dijela kontinenta stiže novi hladni val iz Sibira.



Ekstremno hladan zrak u početku će se premjestiti sjevernije od Hrvatske te će uglavnom zahvatiti sjever Poljske, Njemačke, ali i Veliku Britaniju, piše Istramet.



Zahladnjenje stiže i u Hrvatsku, a period hladnijeg vremena prema svemu sudeći potrajat će barem 7 dana. Pritom ne bi trebalo biti ekstremno niskih temperatura zraka, već će se najniže temperature kretati do -10 Celzijevih stupnjeva.





Postupan pad temperature zraka očekujemo već tijekom subote, najranije na sjeverozapadu zemlje. U gorju je izgledan novi snijeg, kojeg bi moglo biti i u značajnijim količinama.Prema trenutnim izlazima prognostičkih modela, snijega bi lokalno moglo biti i u nizinama unutrašnjosti Hrvatske, naročito u nedjelju. Zabijelit će se čitava unutrašnjost.Na Jadranu će zahladnjenje biti slabije izraženo u odnosu na unutrašnjost Hrvatske, no osjećaju hladnog vremena doprinosit će bura. U višim dijelovima središnje Istre i zaleđa Dalmacije pritom nas u nedjelju ne bi trebale iznenaditi ni snježne pahulje, javlja meteorologinja N1



Zatopljenje?



Iako još zahlađenje nije ni stiglo, mnogi se vjerojatno pitaju kada će novo proljetno zatopljenje.



Prema prognostičkim modelima, tek sredinom treće dekade mjeseca temperature zraka postupno bi se mogle vratiti u okvire prosječnih za doba godine.