Vučić se napokon javio. Nije se ispričao nego je lažima napao Hrvatsku

SRPSKI predsjednik Aleksandar Vučić napokon je komentirao današnje divljanje osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja zbog kojeg je Jandroković zajedno s izaslanstvom odlučio prekinuti službeni posjet Srbiji.

Šešelj je, podsjetimo, u skupštini Srbije skinuo hrvatsku zastavu te je, nakon neuspješnog pokušaja da je podere, počeo gaziti. Nakon toga je verbalno napao hrvatsku delegaciju koja je upravo u tim trenucima bila u skupštini i izvrijeđao ih uz psovanje "majke ustaške".

Nije se ispričao

Vučić je gostovao u dnevniku Radiotelevizije Srbije, gdje mu je pri kraju razgovora postavljeno pitanje o današnjem incidentu.

"Sve što se danas dogodilo u Skupštini je veoma štetno za Srbiju, kao predsjednik republike osuđujem svaku vrstu nasilja i prijetnji i gaženje bilo koje zastave suverene zemlje. Ovo je vrlo loša poruka koju kao narod šaljemo. Postavlja se pitanje zašto smo to sebi dozvolili, na to nemam odgovor'', rekao je Vučić koji je, kao i srpska premijerka Ana Brnabić, tim riječima osudio Šešeljevo iživljavanje, ali se za njega nije nijednom riječju ispričao.

Lagao da su prilikom njegovog posjeta zapaljene srpske zastave



No ostatak Vučićevog odgovora bio je još dalje od isprike. Naime, počeo je povlačiti paralele sa svojim posjetom Hrvatskoj otprije dva mjeseca i optuživati Hrvatsku jer "su ga u Zagrebu vrijeđali i da je uoči njegovog dolaska zapaljenl nekoliko srpskih zastava, ali da on nije prekinuo posjet". No Vučić je izrekao besramnu laž. Uoči njegovog posjeta Zagrebu nije zapaljena nijedna srpska zastava, a kamoli ne više njih.

"Naše je da to osudimo i u tome se razlikujemo od Hrvata koji nijedan incident u Zagrebu nisu osudili. Tamo su me vrijeđali. Njihov zastupnik me natjeravao po ulici. Dan prije posjeta je zapaljeno nekoliko srpskih zastava, ali to mi nije bio razlog da prekinem posjet. Nisu naši državni organi ništa uradili. Ovo je štetno za nas jer će se Srbi u Hrvatskoj osjećati loše. Zagreb najavljuje da će podići spomenik Alojziju Stepincu, i to će proći nezapaženo zbog incidenta. Šešelj je to radio i Mogherini, pa ona nije napustila Srbiju. Dobio sam večeras obavijest o mitingu u Hrtkovcima i kontramitingu, a država neće dozvoliti nasilje'', rekao je Vučić.

Zaboravio da mu se u Zagrebu nije smjelo postaviti ni pitanje o četničkom govoru u Glini, a nijednoj zastavi Srbije nije se ništa dogodilo

Srpski je predsjednik mnogo je od toga što je izrekao očito izmislio jer ni uoči ni tijekom njegovog posjeta, iako se na Trgu bana Jelačića održavao prosvjed, nitko nije skidao, gazio ili palio zastave Srbije. U saboru, vladi i uredu predsjednice nije se dogodilo baš ništa na što bi se Vučić mogao požaliti. Štoviše, srpskom se predsjedniku na konferenciji za medije nije moglo niti postaviti pitanje o njegovom četničkom govoru u Glini.



Podsjetimo još jednom, današnje se Šešeljevo orgijanje nad zastavom Hrvatske te vrijeđanje i psovanje hrvatskog izaslanstva dogodilo u zgradi skupštine Srbije, pred osiguranjem čijih šest pripadnika navodno nije moglo spriječiti Šešeljevo divljanje. Vučić se o tome cijelo poslijepodne nije oglasio, a nitko iz srpskog vrha nije se ispričao za događaj. Srpska veleposlanica u Zagrebu odbila je primiti prosvjednu notu hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova.

Jedinu neugodnost, ako se to uopće može tako nazvati, Vučić je u Zagrebu doživio na Markovu trgu kad mu je Mostov zastupnik Miro Bulj doviknuo pitanje kada će se ispričati za govor u Glini. No i Jandroković je na večerašnjoj press konferenciji ustvrdio da se ta dva događaja ni na koji način ne mogu usporediti.

Vučića u Zagrebu nitko od hrvatskih dužnosnika, saborskih zastupnika, niti bilo tko iz političkog i javnog života nije vrijeđao, niti su ponižavani simboli te države, kao što je danas bio slučaj s hrvatskom zastavom i hrvatskom delegacijom usred srpskog parlamenta.