Vučić se požalio predsjedniku Europskog vijeća: "Kosovsko pitanje je najveći problem Srbije"

Foto: Hina

PREDSJEDNIK Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Beogradu da je problem Kosova iznimno teško pitanje za Srbiju s čime se složio i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk koji je Vučiću zahvalio na zalaganju za dijalog s Prištinom, javili su srbijanski mediji.



Vučić je na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora s Tuskom izjavio da su razgovarali o konkretnim projektima u infrastrukturi, eurointegracijama Srbije i kosovskom problemu.



"Ja sam pokazao briselski sporazum Donaldu Tusku, rekao šta je sve Srbija učinila. Rekao sam da Srbija mora doći do kompromisnog rješenja. Moramo se boriti da naša djeca nemaju isti problem koji mi imamo danas", rekao je Vučić i nazvao kosovsko pitanje najvećim problemom Srbije.



"Možemo prihvatiti svaki kompromis, ali ne možemo prihvatiti ponižavanje Srbije", rekao je Vučić.



"Teško pitanje"



Tusk je zahvalio Vučiću na zalaganju za dijalog s Prištinom, složivši se s njim da je riječ o "teškom pitanju".



"Riječ je o teškom pitanju s velikim emotivnim nabojem, ali to je strateški izbor koji će se na kraju isplatiti", rekao je predsjednik Europskog vijeća.



On je također izjavio da je EU najpouzdaniji partner Srbije i zapadnog Balkana i da će predstojeći summit u Sofiji to potvrditi.





Založio se za jačanje ekonomske i drugih oblika suradnje sa Srbijom i drugim zemljama zapadnog Balkana, u svjetlu njihovog približavanja Europskoj uniji."U Sofiji ćemo potvrditi spremnost raditi na europskoj perspektivi regije", rekao je Tusk na konferenciji za novinare.Summit EU-a i zemalja zapadnog Balkana treba se održati 17. svibnja u Sofiji, glavnom gradu Bugarske koja se EU-u priključila 2007. i trenutno predsjedava EU-om.Po Tuskovim riječima Srbija sama odlučuje o svojoj sudbini. "Jasno je da o budućnosti Srbije neće odlučivati Moskva ni Washington, kao ni Ankara niti Bruxelles. Odlučivat će samo Beograd", rekao je Tusk.Dodao je da će Srbija "naći svoje mjesto kao sastavni dio ujedinjene Europe".Vučić je pojasnio da je pred Srbijom veliki posao kada je riječ o vladavini prava."Mnogo je posla pred Srbijom. Mnoge stvari smo posljednjih 15 dana počeli raditi vezano uz vladavinu prava i ustavne amandmane i s udrugama novinara. To su važna poglavlja 23 i 24", rekao je Vučić.Prema njegovim riječima na sastanku s predsjednikom Europskog vijeća bilo je riječi i o plinskoj interkonekciji s Bugarskom, kao i o autocesti Niš - Priština koji je važan za cijelu regiju i povezivanje Albanaca i Srba u budućnosti.