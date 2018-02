Vučić se žalio srpskim novinarima na posjet Hrvatskoj: Baš njih briga što su meni spalili kuću

Foto: Pixsell/Slavko Midzor



SRPSKI predsjednik Aleksandar Vučić je u razgovoru za srpsku javnu televiziju RTS dao zanimljiv intervju.



Vučić je s novinarima RTS-a pričao u zagrebačkoj koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, u kojoj je održao govor na skupštini Srpskog narodnog vijeća. U intervjuu RTS-u Vučić se opet nije suzdržao od patetike, demagogije i naglašavanja kako u Hrvatskoj ljudima smeta njegov pročetnički govor koji je održao 1995. u Glini, koju je tada nazvao "srpskom Glinom".



Srpski predsjednik komentirao je, kako navodi RTS, "teške reči" koje su o njegovom posjetu pale u hrvatskom saboru, ali i optužbe na račun hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je Vučića pozvala u Hrvatsku.



"Ja sam kriv po svojoj prirodi, što sam Srbin, četnik ili šta već hoćete"



"Ona je kriva zbog toga što sam ja tobož ponizio Hrvatsku, a ja sam kriv po svojoj prirodi, što sam Srbin, četnik ili šta već hoćete", rekao je Vučić, pa nastavio sa sebi svojstvenim samosažalijevanjem, kazavši kako "neki ljudi u Zagrebu nisu hteli da čuju drugu stranu".



"Vi im sve vreme kažete – ali mi sve drugačije od vas mislimo o onome što je bilo pre 23 i 27 godina. Kao da to ne dopire do njih. Kao da morate da imate isto mišljenje kao oni, i a priori ste krivi ako imate drugačiji stav", rekao je Vučić pa dodao kako je "očekivao da poseta bude teška, ali ne na tom nivou".



"Vi stanete, gledate i ne verujete"



"Ja sam se trudio da i jed, i čemer, i sve ono kroz šta prolazim ne pokazujem. Znate, ako vam pokažu – baš me briga što su tebi spalili kuću, što su tvome ocu ubili oca, što su tvom ocu ubili dedu, baš me briga za sve to, jedna tvoja izjava od pre 30 godina mi se nije svidela, aj' sad ti da budeš kriv za sve to – vi stanete, gledate i ne verujete da pored svih vaših poruka o budućnosti neko i dalje na tome insistira", požalio se Vučić novinarima RTS-a.



Vučić se osvrnuo i na Mostovca Miru Bulja, koji ga je presreo na Markovu trgu i dobacivao mu.



"Mi ćemo poštovati ono što smo rekli, 100 dana bez ijedne teške reči, iako bih i danas imao mnogo šta da odgovorim različitim zvaničnicima i onome što me jurio po Trgu, pa čim sam se okrenuo, zaustavio se u toj jurnjavi", rekao je Vučić.



Poručio je da je ponosan na Srbe u Hrvatskoj i na srpsko izaslanstvo, uvjeren da su "na odgovoran način štitili interese države Srbije i interese budućnosti dobrih odnosa Srbije i Hrvatske".



Srbijanski predsjednik ocijenio je razgovor s kardinalom Josipom Bozanićem kao "dobar i veoma važan".



"Mnogi hrvatski prijatelji su mi rekli danas u Zagrebu da je to možda bio i najvažniji razgovor. Jer, bolji odnos Katoličke Crkve i prema srpskom narodu i prema Srpskoj Pravoslavnoj Crkvi je, prije svega, najznačajniji uvjet za napredak u našim odnosima", ocijenio je predsjednik Srbije, rekavši kako je razgovor s Bozanićem bio "korektan, otvoren i iskren", premda to ne znači i da su se "u svemu usuglasili".



Vučić kaže kako bi ponovio taj susret s Bozanićem kad bi "za to imao prigodu".



Srbijanski predsjednik nije izravno odgovorio na pitanje je li razgovor s premijerom Andrejom Plenkovićem bio neugodan.



"Ako mislite je li me netko uvrijedio ili tako nešto – Bože sačuvaj", rekao je Vučić, ne niječući da je "bilo teških tema".



"Oni su mislili da je pokretanje određenih tema nešto kao glogov kolac u srce. Mi smo na to veoma hladno odgovorili i, rekao bih, s mnogo više argumenata i odgovornosti", ustvrdio je predsjednik Srbije.



Vučić je sunarodnjacima poručio da su "stvari teške, ali idu u dobrom smjeru".



"Čuvat ćemo mir i stabilnost, unaprijeđivat ćemo odnose. Posao nas političara je da se borimo za svoje zemlje i to ćemo nastaviti", zaključio je Vučić.



Vučić je najavio da će predsjednicu Grabar-Kitarović pozvati da prije ljeta posjeti posjeti Beograd, rekavši kako je uvjeren da će ona taj poziv i prihvatiti.

