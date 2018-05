Vulin: Ne očekujem da Hrvatska na Bleiburg pošalje izaslanstvo koljačima iz Jasenovca

Foto: FaH



SRPSKI ministar obrane Aleksandar Vulin izjavio je u subotu u Beogradu kako ne očekuje da će Hrvatska poslati državno izaslanstvo na komemoraciju "koljačima iz Jasenovca" na Bleiburgu.



Tisuće Hrvata okupljaju se u svibnju svake godine na Blajburškom polju u južnoj Austriji, gdje su se civili i vojnici poražene Nezavisne Države Hrvatske, saveznice nacističke Njemačke, predali pobjedničkim snagama u Drugom svjetskom ratu.



Hrvatski parlament pokrovitelj je komemoracije na kojoj su u prošlosti isticana ustaška obilježja.



Vulin uvjeren da će Hrvatska reći "ne" fašizmu



Srbijanski ministar obrane uvjeren je da će Hrvatska ove godine reći "ne" fašizmu i da neće slati državno izaslanstvo na komemoraciju na Bleiburg.



"Naravno, to je suverena odluka suverene zemlje Republike Hrvatske, ali sam siguran da neće ponoviti takvu grešku. Jer nemoguće je da bi zemlja, članica Europske unije, otišla položiti vijenac na grob strijeljanim čuvarima (bivšeg ustaškog logora) Jasenovca, na grob koljačima iz Jasenovca", rekao je Vulin novinarima nakon skupa antifašista u Beogradu.



On je "siguran" da će ove godine hrvatska država biti čvrsto uz antifašističke vrijednosti koje čine Europu i da ni na koji način neće pridonijeti obilježavanju ustaških i fašističkih tradicija u Bleiburgu, podsjetivši da se tomu protivi i EU.



"Fašisti će se vjerojatno okupljati"



"Bit ću vrlo iznenađen ako hrvatska država bilo koga službeno pošalje na grob ustašama i jasenovačkim koljačima. Fašisti će se vjerojatno okupljati, ali za mene je nevjerojatno da bi to uradila vlada jedne europske države", rekao je Vulin.



Vulin je rekao kako njegovu izjavu ne treba tumačiti kao miješanje u unutarnje stvari Hrvatske koja će se opredjeljivati prema vlastitoj "legitimnoj volji".



Srbijanski ministar obrane nedavno je proglašen nepoželjnom osobom u Hrvatskoj nakon što je, najavljujući svoj dolazak u Jasenovac, rekao kako o dolasku u Hrvatsku "može odlučiti vrhovni komandant Vojske Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, a nikako o tome ne mogu odlučiti hrvatski ministri".



Odgovarajući na taj potez Zagreba, Beograd je zabranio dolazak u Srbiju hrvatskom ministru obrane Damiru Krstičeviću.