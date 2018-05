Wall Street Journal: Apple i Goldman Sachs pripremaju zajedničku kreditnu karticu

Foto: 123rf

AMERIČKI tehnološki div Apple i financijski div Goldman Sachs spremaju se lansirati zajedničku kreditnu karticu, izvijestio je Wall Street Journal (WSJ).

Kartica će nositi brend Apple Pay i mogla bi biti puštena u opticaj početkom sljedeće godine i zamijeniti dosadašnje Appleovo partnerstvo s britanskom bankom Barclays, piše WSJ u četvrtak, pozivajući se na neimenovane izvore.

Apple se na taj korak odlučio u sklopu preusmjeravanja fokusa na prihode od internetskih usluga i sadržaja, a Goldman Sachs želi više zaraditi na poslovanju s potrošačima. U Appleu nisu željeli komentirati izvješće WSJ-a.

