Wall Street porastao drugi dan zaredom, najavljene carine neće stupiti na snagu odmah

Foto: Hina

NA WALL STREETU su u srijedu burzovni indeksi porasli oko 1 posto, drugi dan zaredom, jer su ulagači optimistični uoči sezone objava poslovnih rezultata kompanija i jer su splasnula strahovanja od trgovinskog rata.



Dow Jones ojačao je 230 bodova ili 0,96 posto, na 24.264 boda, dok je S&P 500 porastao 1,16 posto, na 2.644 boda, a Nasdaq indeks 1,45 posto, na 7.042 boda.



Na samom početku jučerašnjeg trgovanja tržište je bilo pod pritiskom zbog rasta trgovinskih tenzija između SAD-a i Kine.



U utorak navečer je predsjednik SAD-a Donald Trump objavio uvođenje carina do 25 posto na 50 milijardi dolara vrijedan godišnji uvoz kineske robe, što zahvaća oko 1.300 tehnoloških, transportnih i medicinskih proizvoda.



Vrlo brzo Peking je uzvratio najavom novih carina od 25 posto na 106 američkih proizvoda, uključujući soju, automobile i kemijske proizvode, u istom godišnjem iznosu od 50 milijardi dolara.



To je dodatno povećalo trgovinske tenzije, s obzirom na to da je u ponedjeljak Peking izvijestio o uvođenju carina do 25 posto na uvoz 128 različitih američkih proizvoda, od svježeg voća do svinjskog mesa, što predstavlja odgovor na nedavno Trumpovo uvođenje carina na uvoz čelika i aluminija u SAD.



No, strahovanja od trgovinskog rata kasnije su splasnula jer je glavni Trumpov ekonomski savjetnik Larry Kudlow poručio da su vlasti prije u pregovorima s Kinom nego u trgovinskom ratu.



Na pitanje novinara radi li se zapravo o pregovaračkoj taktici, Kudlow je kazao: "Da, to je moguće. To je dio procesa." A najave koje stižu iz obje zemlje nazvao je otvorenim prijedlozima.



To je umirilo ulagače jer je sve raširenije mišljenje da je najava carina zapravo dio pregovaračke strategije, a ne konačna odluka. Tim više što su još prije obje zemlje poručile da su spremne pregovarati kako bi se umanjile trgovinske neravnoteže.





Ulagači su odahnuli i zbog toga što najavljene carine neće stupiti na snagu odmah, ako će uopće, jer predstoji barem dva mjeseca za pregovore i sporazum."Trgovanje između SAD-a i Kine znatno je poraslo u posljednjem desetljeću, pa je porasla i ekonomska međuzavisnost tih zemalja. Stoga bi obje zemlje mogle puno izgubiti ako trgovinski rat eskalira", kaže Jeffrey Becker, predsjednik u tvrtki Jennison Associates.Kako su splasnula strahovanja od trgovinskog rata, ulagači se usmjeruju na skorašnji početak sezone objava kvartalnih poslovnih rezultata američkih kompanija.U anketi Reutersa analitičari procjenjuju da su zarade kompanija iz sastava S&P 500 indeksa u proteklom tromjesečju porasle za 18,4 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.Ulagači se nadaju da bi dobri poslovni rezultati kompanija mogli prekinuti razdoblje vrlo nestabilnog trgovanja na Wall Streetu.Od kada su 26. siječnja vodeći indeksi na Wall Streetu dosegnuli najviše razine u povijesti, tržište je pod pritiskom bojazni od rasta inflacije, ubrzanja tempa povećanja kamata Feda i mogućeg trgovinskog rata.Jučer je S&P 500 indeks porastao drugi dan zaredom, što nije zabilježeno još od početka ožujka."Izvješća kompanija o zaradama mogla bi potaknuti tržište. Čekamo poslovna izvješća i podatke iz gospodarstva, što bi moglo usmjeriti tržište", kaže Robert Phipps, direktor u tvrtki Per Stirling Capital Management.A na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,05 posto, na 7.034 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 0,37 posto, na 11.957 bodova, a pariški CAC 0,20 posto, na 5.141 bod.