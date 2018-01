Zaglavio u snijegu na Velebitu, pješice krenuo prema Zavižanu i smrznuo se

Foto: HGSS

U PRVIM danima ove godine HGSS Stanica Gospić intervenirala je već dva puta.



Tako je protekli tjedan intervenirala na poziv hitne medicinske pomoći u Devčić Dragi, gdje se jedna osoba prilikom šetnje uz more pokliznula te je prilikom pada slomila nogu. Brzom intervencijom spašavatelja osoba je zbrinuta te transportirana do kola hitne medicinske pomoći.



Odmah dan nakon, spašavatelji su opet zaprimili poziv za pomoć i to s područja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Ovdje se radilo o potražnoj akciji spašavanja osobe koja je napustila automobil koji se zaglavio u snijegu na putu prema Zavižanu pa je krenula pješice prema planinarskom domu Zavižan.



Kako se osoba nekoliko sati nije pojavila u planinarskom domu, niti se vratila doautomobila, tako su suputnici iz vozila pozvali pomoć. Odmah po dojavi 13 spašavatelja s tri terenska vozila krenulo je u potražnu akciju spašavanja. U 20 sati prvi tim spašavatelja pronašao je osobu, ali nažalost mrtvu.





"Mi kao spašavatelji često apeliramo na sve koji borave u prirodi da se prethodno informiraju o svim bitnim činjenicama i pomno isplaniraju svoj boravak, uzimajući u obzir vremenske prilike, opremljenost, poznavanje terena i fizičku spremnost, kako bi smanjili rizik od neželjenih događaja. U suprotnom vjerojatnost od sretnog ishoda je znatno manja od onog drugog. Zapamtimo i ovo: 'Priroda nas nikada ne vara, mi smo ti koji sebe zavaravamo'. Jean-Jacques Rousseau", poručuju iz HGSS-a.